Ramo 5. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Ramo dizisinin 5. bölümünde neler olacağı, sevilen dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Salı akşamları Show TV'de yayınlanan dizide bu hafta Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalacak. İşte, Ramo 5. bölüm fragmanları ve kısa özeti...

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un rol aldığı Ramo'nun bu haftaki bölümünde;

Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo’nun onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Diğer yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranmaktadır. Ama Boz’un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için daha da endişelenmektedir.

Aile meclisinde Ceyhan’a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz’un Fatoş’u almaya gittiği ortaya çıkar. Ramo, Boz’u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünür. Bu yüzden Halef’i bulur. Sibel ise bu karışıklıktan faydalanır ve gizli geçidin yerini bulur. Artık planını hayata geçirme zamanı gelmiştir.