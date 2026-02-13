×
Ramazan'ın kalbi Kanal D'de atacak

Şubat 13, 2026 12:18

İslam âleminin özlemle beklediği on bir ayın sultanı ramazanın manevi atmosferi “Bir Ramazan Akşamı” ile Kanal D ekranlarında yaşanacak. Ramazan boyunca her akşam iftar saatinde izleyicilerin evlerine konuk olacak program, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nden canlı yayınlanacak.

İFTAR ÖZEL KONUKLARLA AÇILACAK

Her bölümde özel konukların ağırlanacağı “Bir Ramazan Akşamı”nda, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek. Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak olan program; maneviyatı, paylaşmayı ve birlik duygusunu merkeze alacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin de yer alacağı yayın, iftar bekleyişini huzurlu bir buluşmaya dönüştürecek.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı “Bir Ramazan Akşamı”, 19 Şubat’tan itibaren ramazan boyunca her akşam Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

#Bir Ramazan Akşamı#Kanal D#Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi

