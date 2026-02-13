Ramazan'ın kalbi Kanal D'de atacak

Haberin Devamı

İFTAR ÖZEL KONUKLARLA AÇILACAK

Her bölümde özel konukların ağırlanacağı “Bir Ramazan Akşamı”nda, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek. Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak olan program; maneviyatı, paylaşmayı ve birlik duygusunu merkeze alacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin de yer alacağı yayın, iftar bekleyişini huzurlu bir buluşmaya dönüştürecek.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı “Bir Ramazan Akşamı”, 19 Şubat’tan itibaren ramazan boyunca her akşam Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.