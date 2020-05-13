Ramazan Lezzetleri sunucusu Pınar Altuğ kimdir? Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında?

Türk oyuncu, sunucu ve eski manken Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 tarihinde dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı. Pınar Altuğ, katıldığı bir Youtube programında babasının vefatı üzerine bu kararı almak zoruna kaldığını anlatmıştı.

Kariyeri



1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol aldı.

Özel hayatı

2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve olaylı şekilde boşandı. 2008 yılından beri İlk Aşkım dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Atacan ile evli. Aralarındaki yaş farkı uzun süre konuşulan çiftin 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kimdir?

Pınar Altuğ gibi bir zamanlar oyunculuk yapan Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi.

Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı.Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı.

Ayrıca müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılında TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yaptı.