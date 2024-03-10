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Ramazan ayının tüm güzelliği Kanal D’de

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#Ramazan Ayı#M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakt#Arda’Nın Ramazan Mutfağı
Ramazan ayının tüm güzelliği Kanal D’de
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 08:19

KANAL D’nin ramazan ayına özel olarak hazırladığı programları “M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti” ve “Arda’nın Ramazan Mutfağı” başlıyor.

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Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve güzelliklerini izleyici ile buluşturan “M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti”, ramazan ayı boyunca her gece canlı yayınla ekrana gelecek.

Programda Kur’anı Kerim’den ayetler, hadis-i şerifler ve dualar seyirci ile buluşacak.

Ramazan ayının tüm güzelliği Kanal D’de

“Arda’nın Ramazan Mutfağı”, iftar ve sahurda “Ne pişirsem?” sorusuna farklı tariflerle yanıt verecek. Şef Arda Türkmen, mutfakta kolayca bulabileceğiniz malzemelerden birbirinden leziz tarifler ile seyirci karşısına çıkacak.

Ramazan ayının tüm güzelliği Kanal D’de

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Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar birçok lezzetin ekrana geleceği “Arda’nın Ramazan Mutfağı”, ramazan ayı boyunca her gün Kanal D’de.

 

 

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#Ramazan Ayı#M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakt#Arda’Nın Ramazan Mutfağı

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