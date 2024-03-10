Ramazan ayının tüm güzelliği Kanal D’de

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Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve güzelliklerini izleyici ile buluşturan “M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti”, ramazan ayı boyunca her gece canlı yayınla ekrana gelecek.

Programda Kur’anı Kerim’den ayetler, hadis-i şerifler ve dualar seyirci ile buluşacak.

“Arda’nın Ramazan Mutfağı”, iftar ve sahurda “Ne pişirsem?” sorusuna farklı tariflerle yanıt verecek. Şef Arda Türkmen, mutfakta kolayca bulabileceğiniz malzemelerden birbirinden leziz tarifler ile seyirci karşısına çıkacak.

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Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar birçok lezzetin ekrana geleceği “Arda’nın Ramazan Mutfağı”, ramazan ayı boyunca her gün Kanal D’de.