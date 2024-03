Ramazan ayının güzelliği Kanal D’de yaşanıyor

Haberin Devamı

Kanal D’nin Ramazan ayına özel olarak hazırladığı programları “M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti” ve “Arda’nın Ramazan Mutfağı” ekrana gelmek için gün sayıyor.

Ramazan’ın en güzel vakti Sahur Vakti…



Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve güzelliklerini izleyici ile buluşturan M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti, Ramazan ayı boyunca her gece canlı yayınla ekrana gelecek. Programda Kur’an-ı Kerim’den ayetler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatından kesitler ve en güzel dualar programda seyirci ile buluşacak. M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti ramazan ayı boyunca her gece saat 04.00’de canlı yayınla Kanal D’de ekrana gelecek.



Ramazanlık tarifler Arda’nın Ramazan Mutfağı’nda...



Arda’nın Ramazan Mutfağı, iftar ve sahurda “Ne Pişirsem?” sorusuna farklı tariflerle yanıt verecek. Şef Arda Türkmen, mutfakta kolayca bulabileceğiniz malzemelerden birbirinden leziz tarifler ile seyirci karşısına çıkacak. Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar birçok lezzetin ekrana geleceği “Arda’nın Ramazan Mutfağı”, ramazan ayı boyunca her gün Kanal D’de izleyici ile buluşacak.