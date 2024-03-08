×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ramazan ayının güzelliği Kanal D’de yaşanıyor

Güncelleme Tarihi:

#M.Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti#Arda’Nın Ramazan Mutfağı#Kanal D
Ramazan ayının güzelliği Kanal D’de yaşanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 13:54

“M.Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti” ve “Arda’nın Ramazan Mutfağı”, Ramazan ayı boyunca ekrana gelecek.

Haberin Devamı

Kanal D’nin Ramazan ayına özel olarak hazırladığı programları “M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti” ve “Arda’nın Ramazan Mutfağı” ekrana gelmek için gün sayıyor.

Ramazan’ın en güzel vakti Sahur Vakti…

Ramazan ayının güzelliği Kanal D’de yaşanıyor

Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve güzelliklerini izleyici ile buluşturan M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti, Ramazan ayı boyunca her gece canlı yayınla ekrana gelecek. Programda Kur’an-ı Kerim’den ayetler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatından kesitler ve en güzel dualar programda seyirci ile buluşacak. M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti ramazan ayı boyunca her gece saat 04.00’de canlı yayınla Kanal D’de ekrana gelecek.

Ramazanlık tarifler Arda’nın Ramazan Mutfağı’nda...
Ramazan ayının güzelliği Kanal D’de yaşanıyor

Arda’nın Ramazan Mutfağı, iftar ve sahurda “Ne Pişirsem?” sorusuna farklı tariflerle yanıt verecek. Şef Arda Türkmen, mutfakta kolayca bulabileceğiniz malzemelerden birbirinden leziz tarifler ile seyirci karşısına çıkacak. Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar birçok lezzetin ekrana geleceği “Arda’nın Ramazan Mutfağı”, ramazan ayı boyunca her gün Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#M.Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti#Arda’Nın Ramazan Mutfağı#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!