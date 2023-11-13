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Ralli kıyafetiyle düğüne

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#Üstün Üstünkaya#Düğün#Diğdem Şentürk
Ralli kıyafetiyle düğüne
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 11:39

Kerem Üstünkaya-Esra Kaktüs’ün ralli pilotu olan oğlu Üstün Üstünkaya ve Nurhayat-Sabidin Şentürk’ün kızları Diğdem Şentürk önceki akşam The Peninsula İstanbul’da düzenlenen törenle evlendi.

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Düğünde Monaco’dan özel olarak gelen Gold Singers sahne aldı. Diğdem Şentürk’ün gelinliği dünyaca ünlü tasarımcı Galiha Lahav imzasını taşırken Üstün Üstünkaya’nın damatlık seçimi ise Ferruh Karakaşlı’dan oldu.

Ralli kıyafetiyle düğüne

Düğünün sabahı, genç çiftler damadın içeklerle süslenilmiş yarış arabasıyla geldi.
Ralli kıyafetiyle düğüne

Düğüne sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.
Ralli kıyafetiyle düğüne


 

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#Üstün Üstünkaya#Düğün#Diğdem Şentürk

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