Ralli kıyafetiyle düğüne

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Kerem Üstünkaya-Esra Kaktüs’ün ralli pilotu olan oğlu Üstün Üstünkaya ve Nurhayat-Sabidin Şentürk’ün kızları Diğdem Şentürk önceki akşam The Peninsula İstanbul’da düzenlenen törenle evlendi.
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Düğünde Monaco’dan özel olarak gelen Gold Singers sahne aldı. Diğdem Şentürk’ün gelinliği dünyaca ünlü tasarımcı Galiha Lahav imzasını taşırken Üstün Üstünkaya’nın damatlık seçimi ise Ferruh Karakaşlı’dan oldu.
Düğünün sabahı, genç çiftler damadın içeklerle süslenilmiş yarış arabasıyla geldi.
Düğüne sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.