Ralli kıyafetiyle düğüne

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Düğünde Monaco’dan özel olarak gelen Gold Singers sahne aldı. Diğdem Şentürk’ün gelinliği dünyaca ünlü tasarımcı Galiha Lahav imzasını taşırken Üstün Üstünkaya’nın damatlık seçimi ise Ferruh Karakaşlı’dan oldu.

