Rahmi Özkan Müge Anlı'dan ayrıldı mı, neden yok, hasta mı? Rahmi Özkan Instagram hesabından açıkladı

Bazı mecralarda Rahmi Özkan'ın öldüğüne dair haberler yapılmış, Müge Anlı canlı yayında söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ara veren Rahmi Özkan sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Özkan; Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Birkaç günden beri rahatsızlığım nedeniyle evimde tedavi amaçlı dinliyorum. Şükürler olsun ki önemli bir sağlık problemim yok. Ancak bazı sosyal medya kuruluş ve yetkilileri sağlığım hakkında yalan yanlış haberlerle benim yaralı olduğumu, hastanede ve de bakım yoğun bakımda yattığımı ve öldüğümü ifade etmişlerdir. Düşünün ki bu haberler dünyanın ve Türkiye’mizin her tarafındaki dostlarım yakınlarım ve sevenlerimi ne duruma düşürmüştür. Neyse önemli olan hepimizin sağlığı inşallah önümüzdeki pazartesi günü televizyon programında siz dostlarımla olacağız. Sağlıklı günler"

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