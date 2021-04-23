Ragnarok 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih detayı
Ragnarok 2.sezon ile gündemde yer almaya devam ediyor. Thor efsanesinin konu edinildiği dizinin ilk sezonu 31 Ocak 2020 tarihinde yayına girmişti. Dizinin ilk sezonunun üzerinden 1 seneye yakın zaman geçmesinin üzerinden pek çok kişi, Ragnarak 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Ragnarok 2.sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler
Fantastik türe sahip olan Ragnarok ilk sezonun ardından 2. sezonu ile merak edilen yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. İskandinav mitolojisinin Thor gibi önemli karakterlerini konu edinen Ragnarok, 2.sezonu ile merak ediliyor. Peki, Ragnarok 2.sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Ragnarok 2. sezon hakkında detaylı bilgiler
RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ragnarok dizisinin 2.sezonu için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gündemde yer alan bilgilere göre dizinin 27 Mayıs tarihinde 2. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkacağı ifade edildi.
RAGNAROK KONUSU NEDİR?
Senaryo, iklimsel felaketlerin Dünya'yı kasıp kavurduğu bir dönemde geçiyor. Konu Edda isimli bir Norveç kasabasına odaklanıyor. Bu felaketler yaşanırken kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarının farkına varıyor