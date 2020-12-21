Rafet İnce kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şef Rafet İnce’nin biyografisi

1981 Konya-Ereğli doğumlu olan Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi görüp staj yaptı. Türkiye’de farklı marka otellerde deneyim kazandı. Rafet İnce, 2003’den itibaren 5 star oteller de Executive cheflik yapmıştır. 2013 yılın dan itibaren kendi Restoranlarının işletme müdürlüğünü yapmıştır. Şu anda işletme ortağı olduğu İstanbul’un en nezih yerlerinden Çengelköy’de bulunan Lokanta Nevnihal Anadolu halk mutfağı lokantasının da kurucu ortağıdır. Şu an Wyndham Grand Kalamış Hotelin Executive Chef’i olarak görev yapmaktadır. Uluslararası aşçılık yarışmaların da ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 “IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı”nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir.

“Türkiye Aşçılar Federasyonu” ilk resmi “Aşçılar Milli Takımı”nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Yurt dışında ve yurt içinde yerel etnik Türk mutfağının tanıtımlarında bulunarak Türkiye turizmine de büyük katkılar sağlayan Rafet Şef, sivil toplum örgütleri tarafından 2011 yılında, “en başarılı genç girişimci” şef seçildi. Rafet İnce, Türkiye’de ki 186 farklı turizm otelcilik üniversitelerin ve liselerin de sayısız seminer, panel, konferans vererek genç kuşak şeflere de öncülük yapmıştır.

Rafet İnce aynı zamanda çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır: Gülbence (TRT-1), Saba Tümer’le Lava Mutfağı (Show TV), Ramazan Sofrası (TRT-1), Zahide ile Yetiş Hayata (Show TV), Melek Baykal (Star TV), Pişir Yedir-Kazan (Kanal D). “Chaîne des Rôtisseurs” üyesi olan Rafet Şef, Londra’da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğünü yapmakta olup, “Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu”nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründe ki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan “CHEF“ kitabının yazarıdır. 2017 yılın da yazarların oskarı olarak değerlendirilen “Gourmand World Cook Book Awards” ta Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır. 2018 Chef’in Sağlıklı Masası Kitabı ile Gourmand World Cook Book Awards” ta Türkiye’nin en iyi sağlıklı yaşam kitabı ödülüne layık görülürken aynı zamanda Gourmand World Cook Book Awards” ta Dünya'nın en iyi Akdeniz mutfağı kitabı ödülüne de layık görülmüştür.