Rafadan Tayfa'nın İstiklâl Marşı özel bölümü ne zaman? Tarih ve saat belli oldu

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk, kültürel ve tarihsel değerleri gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, kanalın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü özel bölümüyle ekranda olacak. İşte, yayın saatleri...

Çizgi film, 12 Mart Cuma günü (yarın) 10.40, 15.30 ve 18.55'te TRT Çocuk'ta yayınlanacak.

İstanbul sokaklarının güzelliklerini ve samimiyetini ekranlara taşıyan Rafadan Tayfa, bu kez de tarihin perdesini aralayıp İstiklal Marşı'nın mısralarında anlatılmak istenenleri çözmeye çalışacak.

İstiklal Marşı'nı yalnızca ezbere bilmenin yeterli olmayacağını ve anlamını da öğrenmek gerektiğini düşünen Akın, Kamil, Hayri ve Mert her bir dizenin manasını çözmeye koyulup tarihi yolculuğa çıkacaklar.

İSTİKLAL MARŞI 100 YAŞINDA

Mehmet Akif Ersoy tarafından Şubat 1921'de kaleme alınan İstiklal Marşı, İstiklal Harbi'nin devam ettiği günlerde, 1 Mart 1921'de TBMM Genel Kurulunda ilk kez okundu.

Milli marş bu tarihten 11 gün sonra, 12 Mart 1921'de icra edilen altıncı birleşimde TBMM Genel Kurulu tarafından "ekseriyet-i azime ile" resmi İstiklal Marşı olarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nca Aralık 2020'de, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi.