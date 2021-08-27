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Televizyon
Haber Giriş: 27.08.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Rafadan Tayfa Göbeklitepe seslendirme kadrosunda kimler var?

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Rafadan Tayfa Göbeklitepe seslendirme kadrosunda kimler var?

Rafadan Tayfa Göbeklitepe televizyon ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Küçükler kadar büyüklere de hitap eden Rafadan Tayfa Göbeklitepe tarihi öneme sahip olan Göbeklitepe’yi anlatıyor. Peki, Rafadan Tayfa Göbeklitepe seslendirme kadrosunda kimler var?

Rafadan Tayfa: Göbeklitepe 2019 çıkışlı, aynı isimli televizyon dizisinden uyarlanan ikinci animasyon filmdir. Senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu ediniyor.

ünyanın gözü Göbeklitepe'nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe'nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi'den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur.

RAFADAN TAYFA SESLENDİRME EKİBİ

Levent Kol
Yağmur Sergen
Hakan Coşar
Şirin Giobbi
Emine Sergen Kazbek
Aysın Işımer

En lezzetli yemek tarifleri burada

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