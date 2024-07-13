Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterleri: Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Rafadan Tayfa serisinin ikinci filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe televizyonda yayınlanacak. Yönetmen ve yapımcı koltuğunda İsmail Fidan'ın oturduğu filmin senaryosunu Ozan Çivit yazmıştır. Müzikler ise Tarık Ergün tarafından yapılmıştır. İşte Rafadan Tayfa Göbeklitepe konusu ve karakterleri...

Rafadan Tayfa Göbeklitepe konusu nedir?

Dünyanın gözü Göbeklitepe'nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe'nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi'den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur.

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Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterleri

Hayri Ceviz

Kamil Bayramoğlu

Mert Yıldız

Akın Yıldız

Kazım Amca

Başkan Amca

Sevim

Hale Ceviz

Kuşçu Baba

Veysi

Kabile Şefi Aydın