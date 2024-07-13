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Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterleri: Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterleri: Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 17:21

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren film Türkiye'de sinema salonlarında tüm zamanların en iyi animasyon açılışını yapan film, yaklaşık 3.5 milyon kişi tarafından izlenmiştir ve toplam 55,7 milyon TL hasılat yapmıştı. Peki, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterleri

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Rafadan Tayfa serisinin ikinci filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe televizyonda yayınlanacak. Yönetmen ve yapımcı koltuğunda İsmail Fidan'ın oturduğu filmin senaryosunu Ozan Çivit yazmıştır. Müzikler ise Tarık Ergün tarafından yapılmıştır. İşte Rafadan Tayfa Göbeklitepe konusu ve karakterleri...

Rafadan Tayfa Göbeklitepe konusu nedir?

Dünyanın gözü Göbeklitepe'nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe'nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi'den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterleri: Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin konusu nedir, oyuncuları kimler

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Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterleri

Hayri Ceviz
Kamil Bayramoğlu
Mert Yıldız
Akın Yıldız
Kazım Amca
Başkan Amca
Sevim
Hale Ceviz
Kuşçu Baba
Veysi
Kabile Şefi Aydın

 

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