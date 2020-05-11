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Televizyon
Haber Giriş: 11.05.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

Radyo D’nin bu haftaki konukları Funda Arar, Tuğba Özerk ve DJ & Prodüktör Deeperise...

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Radyo D’nin bu haftaki konukları Funda Arar, Tuğba Özerk ve DJ & Prodüktör Deeperise...
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Radyo D’nin sevilen programcıları canlı radyo yayınlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden ünlüler ile gerçekleştirdikleri yayınlarla da izleyicilerin evlerine konuk olmaya devam ediyor.

Bu hafta da yine birbirinden değerli isimlerle @RadyoD104 Instagram hesabından canlı yayınlar gerçekleşecek. Peki bu haftanın konukları kimler?

11 Mayıs Pazartesi saat 22.00’de Polat Labar, sevilen şarkıcı Tuğba Özerk’i ağırlayacak. Özerk, canlı yayında çalışmalarından ve karantina sürecinde neler yaptığından bahsederek Polat Labar’ın sorularını yanıtlayacak. 12 Mayıs Salı saat 22.00’de Fatih Uslu, Türkçe elektronik müziğe yeni bir soluk getiren DJ & Prodüktör Deeperise’ı konuk edecek.13 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de ise Hilal Özgani’nin konuğu başarılı sanatçı Funda Arar olacak.

Tüm yayınlar @RadyoD104 Instagram hesabından gerçekleşecek.

Radyo D 104.0 frekansında…

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