Radyo D’nin bu haftaki konukları Funda Arar, Tuğba Özerk ve DJ & Prodüktör Deeperise...

Bu hafta da yine birbirinden değerli isimlerle @RadyoD104 Instagram hesabından canlı yayınlar gerçekleşecek. Peki bu haftanın konukları kimler?

11 Mayıs Pazartesi saat 22.00’de Polat Labar, sevilen şarkıcı Tuğba Özerk’i ağırlayacak. Özerk, canlı yayında çalışmalarından ve karantina sürecinde neler yaptığından bahsederek Polat Labar’ın sorularını yanıtlayacak. 12 Mayıs Salı saat 22.00’de Fatih Uslu, Türkçe elektronik müziğe yeni bir soluk getiren DJ & Prodüktör Deeperise’ı konuk edecek.13 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de ise Hilal Özgani’nin konuğu başarılı sanatçı Funda Arar olacak.

Tüm yayınlar @RadyoD104 Instagram hesabından gerçekleşecek.

Radyo D 104.0 frekansında…