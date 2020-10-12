Radyo D'den yeni program Popüler D!

Her çarşamba saatler 15.00’i gösterdiğinde, Radyo D’nin sevilen programcısı Hilal Özgani “Popüler D” programı ile önemli konuklarını ağırlayacak. Sanatçıların albümleri, günlük yaşantıları, müzik dünyasının trendleri, kısacası her şeyin konuşulacağı çok özel programın konuğu ise yeni single’ı "Çat Kapı" ile adından sıkça söz ettiren Bilal Sonses oluyor.

Hilal Özgani ile Popüler D her çarşamba saat 15.00’te Radyo D’de!



Radyo D 104 Frekansında…





