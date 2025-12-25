Radyo D'den inovatif kampanya: Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin!

Haberin Devamı

HER DURUMA BİR ŞARKI

Spora başlayıp gitmeyenler, kahve bardağına ismi yanlış yazılanlar, trafikte sürekli kırmızı ışığa takılanlar, alarmı erteleyenler, patronun her esprisine gülmek zorunda olanlar ve çok daha fazlası ‘’Hayatın içinde, her zaman seninle’’ diyen Radyo D’nin yeni iletişiminde buluşuyor.

KAMPANYA YIL BOYU SÜRECEK

Gerçek insanların sanal ikizleri oluşturularak yapay zekayla üretilen reklam filmi ve hem dijitalde hem de outdoor’da mecraya özel söylemlerle izleyicilerle buluşan iletişim kampanyası, yıl boyunca devam edecek.