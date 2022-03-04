Radyo D'den anlamlı destek! Kitaplar Kastamonu'ya...

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En çok zarar gören bölgelerden biri olan Kastamonu’da İnebolu İlçe Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen Radyo D, İnebolu ilçesinde bulunan ve İnebolu İlçe Milli Eğitim tarafından belirlenen 4 adet okula (Özlüce İlkokulu ve Ortaokulu, Kabalar İlkokulu ve Ortaokulu, Mehmet Bülent Özyürük Ortaokulu, 9 Haziran İlkokul ve Ortaokulu) kütüphane kurulmasına destek olmak için “Kitaplar Kastamonu’ya!” kampanyasını başlattı.

Kasım 2021’de başlatılan bu kampanyaya Radyo D dinleyicilerinin de desteği ile ilkokul ve ortaokul seviyesinde yüzlerce kitap toplandı. Toplanan kitaplar 3 Mart Perşembe günü kampanyada ismi geçen 4 adet okuldan biri olan İnebolu 9 Haziran İlkokul ve Ortaokulu’na, İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş’a ve 9 Haziran İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Aykut Turut’a okul öğrencilerinin de katılımıyla takdim edildi.

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Gerçekleşen törende okul öğrencileri sevinçlerini dile getirirken, İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, desteklerinden ötürü Radyo D ailesine “İnebolu İstiklal Madalyası” takdim etti. Tören sonrası ise Fatih Uslu, Radyo D canlı yayın aracı ile yayın yaparak kampanyan sürecini aktararak destekleri için tüm dinleyicilere teşekkür etti.