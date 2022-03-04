Radyo D'den anlamlı destek! Kitaplar Kastamonu'ya...

En çok zarar gören bölgelerden biri olan Kastamonu’da İnebolu İlçe Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen Radyo D, İnebolu ilçesinde bulunan ve İnebolu İlçe Milli Eğitim tarafından belirlenen 4 adet okula (Özlüce İlkokulu ve Ortaokulu, Kabalar İlkokulu ve Ortaokulu, Mehmet Bülent Özyürük Ortaokulu, 9 Haziran İlkokul ve Ortaokulu) kütüphane kurulmasına destek olmak için “Kitaplar Kastamonu’ya!” kampanyasını başlattı.
Kasım 2021’de başlatılan bu kampanyaya Radyo D dinleyicilerinin de desteği ile ilkokul ve ortaokul seviyesinde yüzlerce kitap toplandı. Toplanan kitaplar 3 Mart Perşembe günü kampanyada ismi geçen 4 adet okuldan biri olan İnebolu 9 Haziran İlkokul ve Ortaokulu’na, İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş’a ve 9 Haziran İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Aykut Turut’a okul öğrencilerinin de katılımıyla takdim edildi.
Gerçekleşen törende okul öğrencileri sevinçlerini dile getirirken, İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, desteklerinden ötürü Radyo D ailesine “İnebolu İstiklal Madalyası” takdim etti. Tören sonrası ise Fatih Uslu, Radyo D canlı yayın aracı ile yayın yaparak kampanyan sürecini aktararak destekleri için tüm dinleyicilere teşekkür etti.