Radyo D'den 30. yıla özel logo

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Radyo D, 30. Yıla özel yeni logosunu tüm mecralarda özel bir logo dönüşüm videosu ile duyurdu. Yeni yaşını büyük hediyelerle kutlayan Radyo D, dinleyicilerine bir sürpriz daha yaptı ve uzun yıllardır kullandığı logosunu yenilikçi bir bakış açısıyla değiştirdi.

Radyo D; tasarım trendlerine uygun; cesur, iddialı, dinamik, oldukça renkli ve canlı bir logo ile yeni yaşına girdi. Yeni yayın döneminde Radyo D’de birçok yenilik daha dinleyicileri bekliyor.

Radyo D, 1994 yılında kuruldu. İlk olarak Radyo Kulüp adıyla açılan radyo istasyonu, 1996 yılında Radyo D adını aldı. Bugüne kadar pek çok ünlü ismin ve programcının yayınlar gerçekleştirdiği, içerik zenginliği bakımından fark yaratan Radyo D, otuzuncu yaşını coşkuyla kutladı. Öncü radyo, karasal vericiler, uydu, mobil uygulamaları, web sitesi ve dijital mecralar üzerinden kesintisiz olarak dinleyicileriyle buluşuyor. 30. Yaşına giren Radyo D, radyonun geleceğine göz kırparak yeniliklerini sürdürmeye de devam ediyor.