Radyo D Programcılarına Anlamlı Ödül!

1 milyon 286 bin kişinin oy kullandığı yarışmada, 15 bin engelli vatandaş, finale kalan radyoculara oy vererek ödül sahiplerini belirledi.

Radyo, televizyon ve şov camiasından pek çok ismin katıldığı ödül töreninde Radyo D programcılarından Hilal Özgani “Jüri Özel Ödülü”, Eftalya “En İyi Kadın Radyo Programcısı” ve Polat Labar “En İyi Erkek Radyo Programcısı” ödülünü aldı.





“ENGELSİZ BİR DÜNYADAYIZ”

Engelli vatandaşların oylarıyla ödülü almanın mutluluk verdiğini söyleyen Hilal Özgani, “Engelsiz bir dünyadayız. Hiçbir şeye engel yok. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum, yaşasın ödülüm” diye konuştu.







Radyo D 104.0 Frekansında…