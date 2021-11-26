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Rachel Araz estetik iddialarına ilk kez “teve 2 Magazin Masası”nda cevap verdi…

#Rachel Araz#Ebru Şancı#Burcu Esmersoy

teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası” na bugün, Rachel Araz’ın açıklamaları damga vurdu.

 

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Bir süredir estetiksiz olduğu iddia edilen ve fotoğrafıyla sosyal medyanın gündeminde olan ünlü fenomen ilk kez teve2 Magazin Masası’na konuştu.

 “ESTETİKSİZ HALİM DEĞİL, ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIM.”

 İddialara konu olan fotoğrafın 11-12 yaşlarında çekildiğini ve estetiksiz değil çocuk olduğu için değişik göründüğünü söyledi. “İhtiyacım olduğunda tabii ki estetik yaptıracağım.” diyen Araz, henüz estetik yaptırmadığını da üstüne basa basa söyledi…

Rachel Araz estetik iddialarına ilk kez “teve 2 Magazin Masası”nda cevap verdi…

BURCU ESMERSOY’U ÇOK BEĞENİRİM.”

Burcu Esmersoy’un “okul kapılarında beni konuşuyormuşsunuz” diyerek tepki gösterdiği isimlerin Rachel Araz ve Aslıhan Doğan Turan olduğu iddia edilmişti. Rachel Araz bu iddiaya da şu şekilde cevap verdi;

 “İyi ki sordunuz, iddialardan haberim yok. Burcu’yu çok beğenirim böyle bir şey yok” dedi…

 Teve2 Magazin Masası hafta içi her gün teve2’de…

 

 

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#Rachel Araz#Ebru Şancı#Burcu Esmersoy

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