Rabia Doya Doya Moda'dan elendi mi, neden yok?

Doya Doya Moda yarışmasının 2. sezonunun başından beri yer alan Rabia Ağca'nın bir süre programda yer almayacağı oraya çıktı. Ailesi şehir dışında olan Rabia Ağca, daha önce de yarışmadan izin almıştı. Rabia için yapılan açıklamada



"Sevgili yarışmacımız Rabia'mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia'sız devam edecek, yarın da olmak üzere. " ifadelerine yer verildi.