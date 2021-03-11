Rabia Doya Doya Moda All Star'da olmayacak mı?

Doya Doy Moda 2. sezonun iddialı yarışmacılarından Rabia Ağca'nın All Star sezonunda yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yarışmanın en çok kolyenin alan isimlerinden olan Rabia, All Star kadrosunda yer almayacak.

Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'da yer alıyor. Ayrıca Doya Doya Moda All Star kadrosunda, ilk sezonun çok konuşulan isimleri, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da var. Ayrıca ikinci sezondan Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran da 7 yarışmacı arasında.