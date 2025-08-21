Pür telâş kış düğününe hazırlanıyor... Gelinlik üzerinde güzel dursun diye iğne ipliğe döndü

Haberin Devamı

İşte şimdi böyle bir genç kadın var ki birkaç ay sonra gelin olmaya hazırlanırken bir yandan da bir deri bir kemik kaldı.

Bu anlattığımız kişi ünlü şef Gordon Ramsay'in kızı Holly Ramsay ile madalyalı olimpik bir yüzücü olan nişanlısı Adam Peaty.

Her ikisi de parmaklarına nişan yüzüklerini taktıktan sonra hummalı bir düğün hazırlığına başladı. Söylenenlere göre iki genç, hayatlarını bir kış düğünüyle birleştirmeyi planlıyor.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI ONU ZAYIFLATTI

Ama bunun için hazırlıklar da çok önceden başladı. Özellikle de Holly Ramsay açısından..

Genç kız zaman zaman da yakında gelinlik giyecek olmanın heyecanını yansıtan pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Bunlardan birinde ise Holly'nin ne kadar çok kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.

O pozunda Holly Ramsay, üzerinde beyaz uzun bir etek ve üzerinde de karnını açıkta bırakan aynı renk bir bluzla görülüyor.

İşte o kadere genç kızın ne kadar çok kilo verdiği ama buna rağmen karın kaslarını ne kadar da güçlendirdiği gözlerden kaçmadı.

Bir başka karede de genç kız yine beyaz ama bu kez mini bir elbiseyle görünüyor.

Holly Ramsay, düğün hazırlıkları sırasında zayıfladı... Ama bir yandan karın kaslarının ne kadar güçlendiği de gözlerden kaçmadı.





GELİNLİĞİ HAKKINDA SER VERİP SIR VERMEDİ

Holly Ramsay, kısa bir süre önce yaptığı bir röportajda gelinliği hakkında çok fazla ipucu vermedi. Sadece Kate Middleton'ın giydiği tarzda dantel detayları bulunan gelinlikleri çok sevdiğini söylemeden geçemedi.

Söylediğine göre Holly ve Adam, Noel zamanında ya da ona yakın bir dönemde evlenmek istiyor. Çünkü her ikisi de o dönemin ruhunu ve ışıltısını çok seviyor.

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Holly Ramsay ile Adam Peaty, geçen yılın eylül ayında nişanlandıklarını açıkladı. Mutlu çift haberi sosyal medyadan duyurdu.

O pozlarda sarı renkli taşlardan oluşan değerli elmas yüzüğünü gözler önüne seren Holly Ramsay, şimdi de Peaty ile birlikte düğün öncesi bir kutlama yapmak için Yunanistan tatiline çıktı.

Mutlu çifte Peatty'nin Eiri Munro'dan dünyaya gelen George da katıldı.

ANNELİK PROVASI YAPTI

Holly Ramsay, nişanlısı Adam Peaty ve onun eski sevgilisinden dünyaya gelen oğluyla çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutluluktan ayakları yerden kesilen genç kız o paylaşımlara bir de yaşadıklarından ne kadar minnettar olduğunu belirten bir not ekledi. Holly Ramsay'in paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Holly Ramsay, 29 yaşındaki madalyalı yüzücü Adam Peaty ile evlilik yolunda ilk adımı attığını geçen eylül ayında sosyal medya hesabından duyurdu.

Hollyw'nin babası ünlü şef Gordon Ramsay de kendi sosyal medya hesabından iki genci kutlamayı ve bu gelişmeden ne kadar mutlu olduğunu paylaşmayı ihmal etmedi.

SARI TAŞLI NİŞAN YÜZÜĞÜ

Ünlü bir babanın kızı olmanın yanı sıra aynı zamanda kendisi de sosyal medyada tanınmış bir kişi olan Holly Ramsay, sarı taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Genç kız "En iyi arkadaşımla evleniyorum" satırlarıyla başladı paylaşımına. Ardından da şu andaki duygularını anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandığını belirtti.

Mutluluktan ayakları yerden kesilen Holly Ramsay nişanlısına hitaben "Seninle ilk buluşmamızdan sonra yüzümde bir gülümsemeyle nasıl eve döndüğümü hatırlıyorum" satırlarını yazdı.

Holly Ramsay, paylaşımının sonunda da nişanlısına "İçimdeki küçük kıza sevildiğini hissettirdiğin ve onu her zamankinden daha fazla mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve senin eşin olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi.

BİR DE ÜVEY TORUN GELDİ

Bu nişanla birlikte Holly Ramsay bir de üvey çocuk sahibi oldu. Çünkü nişanlısı Adam'ın eski sevgilisi Eirianedd Munro'dan George adında bir tane oğlu bulunuyor.

Paylaşımında küçük çocuğu da unutmadı Holly. Onunla ilgili olarak da "Her zaman senin ve George'un yanında olacağıma söz veriyorum" diye bu konuya da değindi genç kız.

DAMADINA SESLENDİ: 'ÇOK ŞANSLI BİR ADAM... AİLEYE HOŞ GELDİN'

Gordon Ramsay, kendi sosyal medya hesabından kızını kutlayan bir paylaşım yaptı. Ramsay "Hols (Holly isminin samimi söylenişi) bugün olduğun kadına dönüşmeni izliyorum" diyerek kızına seslendi.

Ünlü şef damadını da unutmadı. "Adam (damadının adı) çok şanslı adam. Aileye hoş geldin" satırlarını yazdı.

Gordon Ramsay ailesine yakın kaynaklara göre ünlü şef, kızının eş seçimini de bükün kalbiyle onaylıyor, OK! Magazine'e konuşan bu kaynak "Gordon Adam'ı gerçekten seviyor. Onun kızına davranış biçimi hoşuna gidiyor. Adam gibi bir olimpik sporcunun aileye katılmasından dolayı da mutluluk duyuyor" dedi.

DAMAT ŞAMPİYON BİR OLİMPİK YÜZÜCÜ

Bu arada Gordon Ramsay'in damadı Adam Peaty de en az onun kadar ünlü.

29 yaşındaki Peatty, Olimpiyat madalyalı bir yüzücü. Kurbağalama dalında uzman bir yüzücü olan Peaty, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Bu aynı zamanda 24 yılda İngiltere'nin bu alanda kazandığı ilk altın madalya olarak da tarihe geçti.

Peaty, 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan da yine madalya ile döndü.

Bir not daha... Adam Peaty, kurbağalama dalında sekiz kez dünya, 16 kez de Avrupa Şampiyonu oldu.