Pulp Fiction filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Pulp Fiction oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Pulp Fiction filmi 1993 yapımlı bir filmdir. Film toplam 2 saat 58 dakika sürmektedir. 1994 yapımlı olan bu film Türkiye'de 1995 yılında gösterime girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri yapımlı olan bu film birden fazla ödüle layık görülmüştür. Toplamda 7 dalda Oscar'a aday gösterilen Pulp Fiction filmi komedi ve suç alanında çekilmiş en iyi filmler arasında gösterilmektedir.

Pulp Fiction Filminin Konusu Nedir?

Birbirlerine deli gibi aşık olan soyguncu çiftler soygunlarını daha da farklı yapabilmek amacı ile değişik bir plan oluştururlar. Jules ve Vincent iki tane profesyonel bir tetikçidir. Patronlarını dolandırmaya çalışan sahtekar adamları temizlemek için harekete geçerler. Ölüm tehlikesi yaşayan ve aynı zamanda tetikçilerin patronu olan Marsellus de boksör ile anlaşma yapar. Bu boksör Butch'dan başkası değildir. Yaptığı anlaşma da bir şike anlaşmasıdır.

Anlaşmayı baştan kabul edilen boksör Butch, finalde yenilmeyi kendine hazmedemez. Dolayısıyla anlaşmayı da bozarak bulunduğu yerden kaçmayı planlar. Fakat işleri yolunda gitmez ve ummadık olaylar başına gelir. Anlaşmayı bozarak kaçan boksör Butch ise kaderin bir cilvesi olarak anlaşmayı bozduğu patron ile bir araya gelecektir. Yolları kesişen bu iki kişinin amansız bir mücadelesi yer alacaktır.

Pulp Fiction IMDb Puanı Kaçtır?

Pulp Fiction filminin IMDb puanı 8.9'dur.

Pulp Fiction Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Tim Roth: Pumpkin

2) Amanda Plummer: Honey Bunny

3) Laura Lovelace: Waitress

4) John Travolta: Vincent Vega

5) Samuel L. Jackson: Jules Winnfield

6) Phil LaMarr: Marvin

7) Frank Whaley: Brett

8) Burr Steers: Roger

9) Bruce Willis: Butch Coolidge

10) Ving Rhames: Marsellus Wallace

11) Paul Calderon: Paul

12) Bronagh Gallagher Trudi

13) Rosanna Arquette: Jody

14) Eric Stoltz: Lance

15) Uma Thurman: Mia Wallace

Pulp Fiction Yönetmeni Kimdir?

Pulp Fiction filminin yönetmeni Quentin Tarantino'dur.

Pulp Fiction Yapımcısı Kimdir?

Pulp Fiction filminin yapımcısı Lawrence Bender'dır.

Pulp Fiction Senaristi Kimdir?

Pulp Fiction filminin iki tane senaristi bulunmaktadır. Bunlar;

- Quentin Tarantino ( Aynı zamanda yönetmendir. )

- Roger Avary

Pulp Fiction Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Pulp Fiction filminin bütçesi 8.5 milyondur. Filmden elde edilen hasılat ise 70.3 milyon dolardır.