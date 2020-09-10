Pulp Fiction filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Pulp Fiction oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
Dünya sinema tarihinde çekilmiş olan başyapıt filmler bulunmaktadır. Özellikle komedi ve suç alanında çekilmiş olan filmler sinema tarihinde hala akıllarda yer alan filmler arasındadır. Pulp Fiction ya da ucuz roman filmi de o çekilmiş olan filmlerden birisidir. Pulp Fiction filmi ülkemizde Ucuz Roman adı ile gösterime girmiştir. Filmin yönetmeni ve senaristleri de merak edilmektedir. Peki, Pulp Fiction filminin konusu nedir? Pulp Fiction filminin yönetmeni ve senaristi kimdir? Pulp Fiction filminin uluslararası IMDb puanı kaçtır? Bu filmin oyuncu kadrosunda kimler yer almaktadır? İşte Pulp Fiction filmine dair bütün her şey.
Pulp Fiction filmi 1993 yapımlı bir filmdir. Film toplam 2 saat 58 dakika sürmektedir. 1994 yapımlı olan bu film Türkiye'de 1995 yılında gösterime girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri yapımlı olan bu film birden fazla ödüle layık görülmüştür. Toplamda 7 dalda Oscar'a aday gösterilen Pulp Fiction filmi komedi ve suç alanında çekilmiş en iyi filmler arasında gösterilmektedir.
Pulp Fiction Filminin Konusu Nedir?
Birbirlerine deli gibi aşık olan soyguncu çiftler soygunlarını daha da farklı yapabilmek amacı ile değişik bir plan oluştururlar. Jules ve Vincent iki tane profesyonel bir tetikçidir. Patronlarını dolandırmaya çalışan sahtekar adamları temizlemek için harekete geçerler. Ölüm tehlikesi yaşayan ve aynı zamanda tetikçilerin patronu olan Marsellus de boksör ile anlaşma yapar. Bu boksör Butch'dan başkası değildir. Yaptığı anlaşma da bir şike anlaşmasıdır.
Anlaşmayı baştan kabul edilen boksör Butch, finalde yenilmeyi kendine hazmedemez. Dolayısıyla anlaşmayı da bozarak bulunduğu yerden kaçmayı planlar. Fakat işleri yolunda gitmez ve ummadık olaylar başına gelir. Anlaşmayı bozarak kaçan boksör Butch ise kaderin bir cilvesi olarak anlaşmayı bozduğu patron ile bir araya gelecektir. Yolları kesişen bu iki kişinin amansız bir mücadelesi yer alacaktır.
Pulp Fiction IMDb Puanı Kaçtır?
Pulp Fiction filminin IMDb puanı 8.9'dur.
Pulp Fiction Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?
1) Tim Roth: Pumpkin
2) Amanda Plummer: Honey Bunny
3) Laura Lovelace: Waitress
4) John Travolta: Vincent Vega
5) Samuel L. Jackson: Jules Winnfield
6) Phil LaMarr: Marvin
7) Frank Whaley: Brett
8) Burr Steers: Roger
9) Bruce Willis: Butch Coolidge
10) Ving Rhames: Marsellus Wallace
11) Paul Calderon: Paul
12) Bronagh Gallagher Trudi
13) Rosanna Arquette: Jody
14) Eric Stoltz: Lance
15) Uma Thurman: Mia Wallace
Pulp Fiction Yönetmeni Kimdir?
Pulp Fiction filminin yönetmeni Quentin Tarantino'dur.
Pulp Fiction Yapımcısı Kimdir?
Pulp Fiction filminin yapımcısı Lawrence Bender'dır.
Pulp Fiction Senaristi Kimdir?
Pulp Fiction filminin iki tane senaristi bulunmaktadır. Bunlar;
- Quentin Tarantino ( Aynı zamanda yönetmendir. )
- Roger Avary
Pulp Fiction Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?
Pulp Fiction filminin bütçesi 8.5 milyondur. Filmden elde edilen hasılat ise 70.3 milyon dolardır.
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