Evini polis basmıştı... Ünlü yıldıza dudak uçuklatan suçlamalar!

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Birkaç ay önce ABD'nin çeşitli yerlerindeki evlerine baskınlar düzenlenen Combs ya da müzik dünyasındaki adıyla Puff Diddy, seks ticareti, cinsel taciz ve tecavüz suçlarıyla itham ediliyor.

Tam adı Sean John Combs olan 54 yaşındaki müzisyen, geçtiğimiz günlerde New York'ta FBI ajanları tarafından tutuklandı.

SUÇLAMALAR KORKUNÇ

Her ne kadar avukatı Puff Diddy'nin "saklayacak hiçbir şeyi olmayan masum bir adam" olduğunu savunsa da iddianamedeki suçlamalar duyanların kanını donduracak türden.

Resmi belgelerde yer alan iddialara göre sadece Combs değil onunla yakın olan bazı kişiler de kadınları kendi fantezilerini uygulamaya zorlayıp olup biteni filme çekecek kadar ileriye götürdü işleri.

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Ünlü müzisyenin avukatı Marc Agnifilo ise Puff Diddy'ye yöneltilen tüm bu suçlamaların asılsız olduğunu ve bu yüzden hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Puff Diddy, geçtiğimiz mart ayından bu yana söz konusu suçlamalarla karşı karşıya. Hatta bu kapsamda Miami ve Los Angeles'taki iki evine de polis baskını düzenlendi.

ESKİ NİŞANLISINA UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERAYA YANSIMIŞTI

Geçtiğimiz mayıs ayında Diddy'nin eski nişanlısı Cassie Ventura'nın ünlü müzisyen tarafından evinde darp edildiği görüntüler de gündeme bomba gibi düşmüştü.

O videolarda müzisyenin genç kadını tartakladığı, yerlerde sürüklediği, kanepelerin üzerinde oradan oraya vurduğu görülüyordu.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Diddy sosyal medya aracılığıyla özür diledi. Olup bitenin bütün sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Ayrıca yaptıklarının affedilemez olduğunu da vurguladı.

Puff Diddy'ye yönelik bu tarz suçlamalarda bulunan tek kişi eski nişanlısı Ventura da değil. Birçok kişi ünlü müzisyenin uyuşturucu ya da alkollü içki etkisi altındayken Puff Diddy'nin ahlak dışı isteklerine alet edildiğini ileri sürdü.

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GÜNLERCE SÜREN ÇILGIN PARTİLERİNİN ÜNLÜ KONUKLARI VARDI

Bu arada Puff Diddy'nin tutuklanmasından sonra geçmiş yıllarda onun düzenlediği ve hiçbir sınırın olmadığı partilerde çekilen fotoğraflar da ortaya çıktı.

Diddy'nin partilerine katılanlar arasında Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Megan Fox, Beyonce, Jay Z gibi ünlü isimler de yer alıyor. Zaten ortaya çıkan fotoğraflar da bunun kanıtı.

Bütün bu ünlüler sessizliğini korurken Leonardo DiCaprio, Puff Diddy'nin partilerine katıldığını ama ünlü rap'çiye yöneltilen suçlamalarla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

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BİRÇOK KADIN ONUN TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Aslında dava dosyasında yer alan iddiaların kökeni 1990'lı yıllara kadar uzanıyor. Ünlü rap'çi kadınların istismar edilmesine yönelik günlerce süren partiler düzenlemekle, seks ticaretine aracılık etmekle ve haraç almakla suçlanıyor.

Son günlerde ortada dolaşan başka bir iddia daha var ki o da kan donduran türden.

Puff Diddy'nin rezaletlerinin ortaya çıkmasından sonra kısa süre önce ilk kez baba olan Justin Bieber'ın da yıllar önce çocuk yaştayken ünlü rap'çinin tacizine uğrayıp uğramadığı konuşuluyor.

Playboy dergsinin artık hayatta olmayan sahibi Hugh Hefner'in eski sevgilisi Kendra Wilkinson da katıldığı bir radyo programında Puff Diddy'nin günlerce süren partilerinde yaşananları anlattı

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Görüldüğü gibi Puff Diddy olayında konuşulanlar şimdilik bu kadar. Ancak davanın ilerleyen safhalarında her biri başlı başına bir skandal olan bu olaylar zincirine yeni halkalar eklenmesinden de endişe ediliyor.