Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:46
“Kısık Ateşte Düdüklü Tencere” oyunu, profesyonel anlamda seyirciyle buluşan ilk PSM Atölye prodüksiyonu olarak perde açtı.
İlk 3 yıl içinde toplam 69 mezun veren ve 26 özgün tiyatro oyununu sahneye taşıyan PSM Atölye’nin ilk profesyonel oyunu seyirciyle buluştu. Daha önce PSM Atölye kapsamında kısa oyun olarak sahnelenen “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere”, önceki akşam Zorlu PSM yapımı olarak %100 Studio’da perde açtı. 60 dakikalık oyun, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.
Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği tek perdelik oyunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan rol alıyor. “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere
”, 9-23 Mart ile 20 Nisan’da da matine/suare olarak aynı adreste seyirciyle buluşacak.