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İlk 3 yıl içinde toplam 69 mezun veren ve 26 özgün tiyatro oyununu sahneye taşıyan PSM Atölye’nin ilk profesyonel oyunu seyirciyle buluştu. Daha önce PSM Atölye kapsamında kısa oyun olarak sahnelenen “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere”, önceki akşam Zorlu PSM yapımı olarak %100 Studio’da perde açtı. 60 dakikalık oyun, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.