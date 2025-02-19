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'Psikolog Keriman' Piyasa'yı sarsacak

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#Piyasa#Zuhal Olcay#Kanal D
Psikolog Keriman Piyasayı sarsacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 09:57

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Piyasa' 22 Şubat Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. ‘Piyasa’, medya, magazin ve dizi piyasasının içinde yer alan karakterlerin ve onların etrafındaki insanların hayatına büyüteç tutacak. 25 yıl sonra tekrar bir diziye ev sahipliği yapan Cumalıkızık’ta çekilen ‘Piyasa’da Keriman karakterine hayat veren Zuhal Olcay diziyle ilgili heyecanını paylaştı. Olcay, “Çok güzel bir kadro. Enerjisi iyi bir set ortamındayız” diye konuştu.

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“HER GÜN PİYASANIN İÇİNDEYİZ”

Psikolog Keriman karakterine hayat veren oyuncu, diziyle ilgili şöyle konuştu: Adından da anlaşıldığı gibi bir piyasa. Geniş anlamda bakarsanız aslında her gün evlerimizde, mahallelerimizde ya da köylerimizde bir piyasanın içindeyiz. Senaryonun nasıl yol alacağını bilemiyorum ama ister istemez içinde bulunduğumuz koşullardan çok soyutlanmış hayali bir piyasa portresi de çizilmeyecektir.

Psikolog Keriman Piyasayı sarsacak

“KERİMAN ÇOK BASKIN BİR KARAKTER”

Kendi sektörüyle alakalı bir dizide rol alan Olcay, karakterini şöyle anlattı: Ben piyasanın ortasındaki karakterin Kenan’ın (Alp Navruz) annesi rolünde bir psikoloğum. Keriman çok baskın bir karakter. Oğluna aşırı düşkün. Oğlu da ünlü bir dizi oyuncusu. Annesi ve kocası tarafından aldatılarak terk edilmiş ve kocasını yitirmiş. Dolayısıyla biraz ısıran, acıtan, olumsuz bir karakter gibi görünüyor. Onun da çözüldüğü yerler ve gevşediği bölümler, içindeki iyinin zaman zaman yüzünü gösterdiği yerler olacak.

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Psikolog Keriman Piyasayı sarsacak

Piyasa’ ilk bölümüyle 22 Şubat Cumartesi saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

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#Piyasa#Zuhal Olcay#Kanal D

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