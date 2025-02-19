'Psikolog Keriman' Piyasa'yı sarsacak

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“HER GÜN PİYASANIN İÇİNDEYİZ”

Psikolog Keriman karakterine hayat veren oyuncu, diziyle ilgili şöyle konuştu: Adından da anlaşıldığı gibi bir piyasa. Geniş anlamda bakarsanız aslında her gün evlerimizde, mahallelerimizde ya da köylerimizde bir piyasanın içindeyiz. Senaryonun nasıl yol alacağını bilemiyorum ama ister istemez içinde bulunduğumuz koşullardan çok soyutlanmış hayali bir piyasa portresi de çizilmeyecektir.

“KERİMAN ÇOK BASKIN BİR KARAKTER”

Kendi sektörüyle alakalı bir dizide rol alan Olcay, karakterini şöyle anlattı: Ben piyasanın ortasındaki karakterin Kenan’ın (Alp Navruz) annesi rolünde bir psikoloğum. Keriman çok baskın bir karakter. Oğluna aşırı düşkün. Oğlu da ünlü bir dizi oyuncusu. Annesi ve kocası tarafından aldatılarak terk edilmiş ve kocasını yitirmiş. Dolayısıyla biraz ısıran, acıtan, olumsuz bir karakter gibi görünüyor. Onun da çözüldüğü yerler ve gevşediği bölümler, içindeki iyinin zaman zaman yüzünü gösterdiği yerler olacak.

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‘Piyasa’ ilk bölümüyle 22 Şubat Cumartesi saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.