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Haber Giriş: 23.08.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Provada buluştular

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Provada buluştular
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Cansu Dere ve Caner Cindoruk’u bir araya getiren Kanal D’nin yeni dizisi yakında başlayacak. Dizi ekibi önceki gün okuma provasında buluştu.

UZUN süredir ekranlardan uzak olan Cansu Dere, Kanal D’nin yeni dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun başrolü Caner Cindoruk’la paylaşacağı dizinin çekimlerine yakında başlanacak. Yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği dizinin okuma provaları önceki gün yapıldı. Bir araya gelen oyuncular, senaryoyu okurken objektife yansıdı. İsmi henüz açıklanmayan yeni projenin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturacak. Cansu Dere ve Caner Cindoruk dizide evli bir çifti canlandıracak.

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