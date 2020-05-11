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Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu‘ndan coronavirüs uyarısı!
Kuaförlere gidecek olanlara uyarılarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur hayatta” programına görüntülü bağlandı.
Normalleşme Planı sürecinde AVM’lerin erken açıldığını belirten Prof. Dr. Eyüpoğlu, Kuaförlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Kuaföre gidecek olanların dikkat etmesi gereken en önemli maddelerin sınırlı sayıda insan bulunması, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı olduğunu vurguladı.
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