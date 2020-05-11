Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu‘ndan coronavirüs uyarısı!

Normalleşme Planı sürecinde AVM’lerin erken açıldığını belirten Prof. Dr. Eyüpoğlu, Kuaförlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Kuaföre gidecek olanların dikkat etmesi gereken en önemli maddelerin sınırlı sayıda insan bulunması, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı olduğunu vurguladı.