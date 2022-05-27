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Prof. Dr. Canan Karatay’ın tuz açıklamasına cevap

#Neler Oluyor Hayatta#Prof. Dr. Canan Karatay#KANALD

Neler Oluyor Hayatta’da konuşan Prof. Dr. Ziya Mocan’dan, Prof. Dr. Canan Karatay’ın tuz açıklamasına karşı görüşte bir yorum geldi

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Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına Profesör Dr. Ziya Mocan bağlandı. Tartışılan tuz tüketimi konusunu ele aldı.

Geçtiğimiz günlerde Profesör Dr. Canan Karatay, “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanmış, konuşmasında yaygın görüşün aksine tuzun, tansiyon hastalarına yasaklanmasına karşı çıkmıştı. Bu konuda Karatay’la ters düşenler var. Onlardan biri ise İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Dr. Ziya Mocan...

 Prof. Dr. Ziya Mocan “Havadan şeylere inanmak bizi orta çağa götürür.”

 Prof. Dr. Ziya Mocan programda “Tansiyon hastaları tuz tüketebilir mi?” sorusunu yanıtladı. Prof. Dr. Canan Karatay’ın açıklamasının aksine Mocan; “Tansiyon hastalarına tuz kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Çünkü tuz içerdiği sodyum nedeniyle damarlarda kasılmaya yol açar ve tansiyonu yükseltir. İnmelere yol açar, böbreklerde kötü etkisi var. Alınan sodyum 2-3 gr olmalı” dedi. Normal besinlerden yeterli tuzu aldığımızın altını çizen Mocan; “tuz ilave etmeye gerek yok” ifadelerini kullandı. Deniz tuzu, kaya tuzu, himalaya tuzu hepsinde alınan soydum oranı aynıdır şeklinde konuşmasına devam eden Mocan; “Bilime inanacaksınız, yapılan araştırmalar var. Havadan şeylere inanmamız Orta Çağ’a götürür bizi, her şekilde bilime ve bilimsel çalışmalara inanmak zorundayız” dedi.

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 Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla saat 09.00’da Kanal D’de…

 

 

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#Neler Oluyor Hayatta#Prof. Dr. Canan Karatay#KANALD

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