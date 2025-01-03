Prof. Dr. Canan Karatay’dan ezber bozan açıklamalar...

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Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programında çok önemli tavsiyelerde bulundu. “İnsanları korkutup ilaç ve test bağımlısı yapıyorlar” dedi.

“BÜTÜN AŞILARA KARŞIYIM”

Karatay’ın aşılara dair oldukça tartışma yaratacak sözleri vardı. “Aşı olanların genetiği değiştirildi.” dedi. Aşı olanlara da seslendi; “Zeytinyağı pıhtı önler. Sabah akşam bir kahve fincan soğuk sıkım zeytinyağı öneriyorum. Pıhtıyı önler. Kırmızı et ve yağlar değil. Damarları tıkayan pıhtıdır. Pıhtıyı yapan da sıvılar.”

“TÜM AŞILAR TEHLİKELİ”

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Prof. Dr. Canan Karatay; “Bütün aşılara karşıyım. Hepsi çok tehlikeli. İki yaşında kadar çocuklara yirmiden fazla aşı yapılıyor ve bütün çocuklar hasta. Hani koruyordu? Bu tamamen aşı firmalarına ve Bill Gates’e yarıyor. Aşıların içi zehir dolu. Kısırlık yapıyor.“ şeklinde konuştu.

PIHTIYI NE ÖNLER?

“Bol bol su ve kristal kaya tuzu pıhtıyı önler. Yağlar çok önemli. Balık yağı ve zeytinyağı kullanan kişilerde ölüm de olmuyor. Pıhtı da atmıyor.” dedi Karatay.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEHLİKELİ Mİ?

Prof. Dr. Karatay, son dönemde oldukça tartışılan süt ve süt ürünlerine de değindi. “İnek sütünden yapılmış peynir tehlikelidir” dedi ve ekledi “hakiki ve şirden mayalı peynir olacak. Süt tozundan yapılmış, yapay peynirler zararlı. İnek sütünden yapılmış peyniri tüketmeyin.”

KABIZLIK SORUNU…

İnsanların son dönemde gitgide artan kabızlık problemlerine de değinen Prof. Dr. Karatay; “Kristal tuz yemeyen ve ekmek yiyen insanda kabızlık olur. Kristal kaya tuzlu su kabızlığı giderir. İnsanları korkutup ilaç ve test bağımlısı yapıyorlar.” dedi.

ARALIKLI ORUÇ TEHLİKELİ Mİ?

Karatay’ın aralıklı oruç konusundaki sözleri de önemliydi. Ara öğün yapmanın yanlış olduğunu söyleyen Karatay, “İki öğün sağlıklı, 3 öğün tehlikelidir.” dedi. D vitamini ve magnezyumun önemine de değindi.

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KAHVE SEVENLERİN İÇİNİ RAHATLATTI

Prof. Dr. Canan Karatay kahveden vazgeçemeyenlerin içini rahatlatacak açıklamalar da yaptı. Kahvenin Alzheimer hastalığını önlediğini söyleyen Karatay, tek bir kahvenin asla içilmemesi gerektiğini söyledi; suda çözünen granül kahveler…

“ANTİBİYOTİK EN BÜYÜK ZEHİR”

Hastalıkların artığı bu dönemde antibiyotik alımı konusunda da şiddetli uyarıları vardı Karatay’ın. İlaç olarak alınan antibiyotiklerin en büyük zehir olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, doğal antibiyotik olarak sirke kullanabileceğini söyledi ve ekledi; “Vücudunuzu hastalıklardan korumak için sabah – akşam sirke için”

“TAMAMEN İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI”

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“Meslekten men edilme” kararıyla ilgili ilk kez bir canlı yayında konuşan Karatay “beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi.

Yıllar önce tedavi ettiği bir hastaya tuz vererek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında “Meslekten men edilme” talebiyle dava açılan Karatay; 4 sene boyunca tedavi ederek hastayı iyileştirdiğini, sonraki 4 sene boyunca kendisini hiç görmediğini ve bu sırada hayatını kaybettiğini anlattı. “Hepsi yalan haber, bu kötülemenin sebebi de ilaç satamayan firmalardır” dedi.

STÜDYODA GÜLÜMSETEN ANLAR

Prof. Dr. Canan Karatay’ın konuk olduğu Neler Oluyor Hayatta’da çok eğlenceli anlar da yaşandı. Hem şarkı, hem şiir okuyan Karatay, son olarak “stresten nasıl kurtuluruz?” sorusuna verdiği “çırılçıplak koşun” cevabıyla herkesi kahkahalarla güldürdü.