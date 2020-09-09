Prestij (The Prestige) filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Prestij oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Prestij filmi hemen hemen her yaştan izleyici tarafından izlenen ve en popüler filmler arasında olması nedeni ile sizin için bu filmi detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Prestij (The Prestige) Filminin Konusu Nedir?

Prestij filmi 19. yüzyılda Londra’da başlayarak devam eder. Dizideki dönemde sihirbazlar ileri derecede çok fazla saygı duyulan, gizemli ve değerli kişiler olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde yaşayan Genç sihirbazlardan olan Robert Angier ve Alfred Borden şöhret olma yolunda ilerlemektedirler. Robert Angier'in eşi Julia ise yaptıkları bir gösteri sonrasında kötü bir kaza sonucu ölmektedir ve Robert Angier bu kazadan ve olaydan Alfred Borden'i sorumlu tutmaktadır. Böylece filmde bu kaza iki sihirbazın arasında yaşanacak olan ve ömür boyu sürecek olan düşman olma ve rekabet peşinde olma olaylarının başlangıcı olmaktadır.

Bu film ayrıca 79. Akademi Ödülleri En İyi Görüntü - Wally Pfister ve En İyi sanat Yönetmeni - Kevin Kavanaughödüllerine aday olmuştur.

Prestij (The Prestige) Filmi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu muhteşem prestij filmi toplamda 1 seridir. Bu dizi toplamda 128 dakika sürmektedir. Prestij filmi 22 Aralık 2006 tarihinde yayınlanmaya girmiştir. Bu dizinin dili ingilizcedir.

Prestij (The Prestige) Filmi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Prestij filmini izlenilmeye ve çekici hale getirmeye çalışan oyuncu kadrosu çok güçlüdür. Başrol oyuncular Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, Piper Perabo, Rebecca Hall, David Bowie, Andy Serkis ve Ricky Jay şeklindedir.

Prestij (The Prestige) Filmi Yönetmeni Kimdir?

Film sektöründe çok ünlü olan prestij filminin yönetmeni Christopher Nolan’dır.

Prestij (The Prestige) Filmi Yapımcısı Kimdir?

Prestij filminin yapımcıları şu şekildedir.

Christopher Nolan, Emma Thomas ve Aaron Ryder’dır.

Prestij (The Prestige) Filmi Senaristi Kimdir?

Prestij romanının senaristi Christopher Priest, filmin senaristi ise Christopher Nolan ve Jonathan Nolan’dır.

Prestij (The Prestige) Filmi IMDB Puanı Kaçtır?

Prestij filmi IMDB sitesinde yaklaşık olarak 400,000'den çok kişinin oyları ile 10 üzerinden 8,5 puan almıştır. Böylece gelmiş geçmiş en iyi filmler arasına girmiş ve mutlaka izlenmesi gereken filmlerden olmuştur. Ayrıca bu film gizemli filmler türünde en çok beğenilen ilk 10 film arasında yer almaktadır.

Prestij (The Prestige) Filmi Bütçesi Ne Kadardır?

Prestij filminin bütçesi yaklaşık olarak 40 milyon $ olarak belirlenmiştir. Bu film çekildiği bütçe göz önüne alındığı zaman filmin hasılatı oldukça yüksek dönüşler yapmıştır.

Prestij (The Prestige) Filmi Hasılatı Ne Kadardır?

Prestij filminin hasılatı yaklaşık olarak 109.676.311 $ olarak belirlenmiştir.