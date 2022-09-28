Prestij Meselesi'nin çekimleri başladı

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Mahsun Kırmızıgül, “Prestij Meselesi” filmi için üç yıl sonra yönetmen koltuğuna oturdu. Bir umut hikâyesi olan filmde, Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün şöhret basamaklarını tırmanışı, verdikleri mücadele ve mesleklerine olan

tutkuları anlatılacak.

3 ŞUBAT’TA VİZYONA GİRECEK



Yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği filmin çekimleri İstanbul ve Almanya’da yapılacak.



“Prestij Meselesi”, 3 Şubat’ta; Avrupa, Türki Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Türkiye’nin tüm illerinde vizyona girecek.