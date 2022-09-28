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Prestij Meselesi'nin çekimleri başladı

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#Prestij Meselesi#Mahsun Kırmızıgül#Sinema Filmi
Prestij Meselesinin çekimleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 09:24

Filmleri beyazperdede gişe rekorları kıran Mahsun Kırmızıgül, hikâyesi ve senaryosu kendisine ait olan “Prestij Meselesi”nin çekimlerine başladı.

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Mahsun Kırmızıgül, “Prestij Meselesi” filmi için üç yıl sonra yönetmen koltuğuna oturdu. Bir umut hikâyesi olan filmde, Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün şöhret basamaklarını tırmanışı, verdikleri mücadele ve mesleklerine olan
tutkuları anlatılacak.

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3 ŞUBAT’TA VİZYONA GİRECEK

Yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği filmin çekimleri İstanbul ve Almanya’da yapılacak.

“Prestij Meselesi”, 3 Şubat’ta; Avrupa, Türki Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Türkiye’nin tüm illerinde vizyona girecek.

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#Prestij Meselesi#Mahsun Kırmızıgül#Sinema Filmi

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