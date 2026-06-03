MakyajÄ±nÄ± sildi, kaskÄ±nÄ± giydi, kendini boÅŸluÄŸa bÄ±raktÄ±: Tarihi atlayÄ±ÅŸ

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Bu konuda da kimse haksÄ±z sayÄ±lmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ± birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ±nÄ±n hayal bile etmeyeceÄŸi ÅŸeyler.

"Hayal etmeyeceÄŸi" dedik Ã§Ã¼nkÃ¼ bu genÃ§ kÄ±z, ayrÄ±calÄ±klÄ± doÄŸup el bebek gÃ¼l bebek bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Gelecekte gÃ¼zel ve yine parlak bir hayat onu bekliyor.

Ama o daha ÅŸimdiden bu hayatÄ±n bedelini Ã¶dÃ¼yor.Â

PRENSES PARAÅžÃœTLE UÃ‡AKTAN ATLADIÂ

Bu genÃ§ kÄ±z Ä°spanya'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi, Asturias Prensesi Leonor.

20 yaÅŸÄ±ndaki Leonor, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce askeri eÄŸitime baÅŸladÄ±.

Ã–nce kara kuvvetleri derken ardÄ±ndan deniz kuvvetlerinde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Aylarca aÃ§Ä±k denizde kaldÄ±. Gemide temizlik bile yaptÄ±.

Son olarak da hava kuvvetlerindeki eÄŸitimine geldi sÄ±ra.

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Ä°ÅŸte orada da kendi ailesi aÃ§Ä±sÄ±ndan bir tarih yazdÄ±. Prenses Leonor Ã¶nce kendi baÅŸÄ±na bir eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ± uÃ§urdu.

Son olarak da paraÅŸÃ¼tle uÃ§aktan atladÄ±. BÃ¶ylece bir kez daha ailesinin tarihine geÃ§ti.

Leonor, paraÅŸÃ¼t eÄŸitimini tamamladÄ±. Sonra da diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte ilk atlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.





Daha Ã¶nce bir eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na uÃ§uran Leonor, paraÅŸÃ¼tle atlayarak da ailesinde bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yapan tek kadÄ±n Ã¼ye olarak tarihe geÃ§ti.





YÃ¼kseklik korkusu olan Leonor; bu eÄŸitim sayesinde bunu da yenmiÅŸ oldu.





Leonor, atlayÄ±ÅŸ Ã¶ncesi eÄŸitmeninin son talimatlarÄ±nÄ± dinledi.





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Asturias Prensesi ilk paraÅŸÃ¼t atlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmadan Ã¶nce tÃ¼m arkadaÅŸlarÄ± gibi heyecanlÄ±ydÄ±.

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MASAL PRENSESÄ° GÄ°BÄ° YAÅžAMIYOR

Leonor'un gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu eÄŸitim, en azÄ±ndan Ä°spanyol kraliyet ailesi aÃ§Ä±sÄ±ndan, bÃ¶yle ayrÄ±calÄ±klÄ± doÄŸup bÃ¼yÃ¼menin bir bedeli olduÄŸunu da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Kendisinden Ã¶nce dedesi, eski kral Juan Carlos ve babasÄ±, ÅŸu anki kral Felipe de Leonor ile aynÄ± eÄŸitimden geÃ§miÅŸti.

Elbette Ã¼lkesinin gelecekteki kraliÃ§esi olduÄŸu iÃ§in eÄŸitimleri sÄ±rasÄ±nda Ã§ok sÄ±kÄ± ÅŸekilde korundu ama yine de askeri akademideki diÄŸer Ã¶ÄŸrenciler ne yapÄ±yorsa o da aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ailesinin solo uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiren ilk kadÄ±n Ã¼yesi olarak tarihe geÃ§en Leonor, paraÅŸÃ¼tle atlayarak bu alanda da adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±rdÄ±.

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ROZETÄ°NÄ° DE ALDI

Prenses Leonor'un bu atlayÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de ailenin resmi sosyal medya hesaplarÄ±nda yayÄ±nlandÄ±.

PaylaÅŸÄ±mda Leonor'un Murcia Akademisi'nde paraÅŸÃ¼t eÄŸitimini tamamladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. YaptÄ±ÄŸÄ± atlayÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan ParaÅŸÃ¼tcÃ¼ AvcÄ±sÄ± rozetini aldÄ±ÄŸÄ± bilgisi de eklendi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Leonor'un Ã¶nce solo uÃ§uÅŸ yapmasÄ± ÅŸimdi de paraÅŸÃ¼t eÄŸitimi almasÄ± ve hatta uÃ§aktan bir atlayÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirmesi onun aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir geliÅŸme.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§ kÄ±z Ä°spanyol HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Akademisi'nde eÄŸitimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda annesi Letizia'yÄ± endiÅŸelendiren bir durum konuÅŸuldu.





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ASLINDA YÃœKSEKLÄ°K KORKUSU VARDI

Leonor'un yÃ¼kseklik korkusu vardÄ±. Bu yÃ¼zden de Ã¶zellikle annesi KraliÃ§e Letizia'nÄ±n uykularÄ± kaÃ§Ä±yordu.

Fakat Leonor, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re askeri eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda bu bÃ¼yÃ¼k korkusunun Ã¼zerine gitti ve onu yendi. YalnÄ±z baÅŸÄ±na uÃ§ak kullandÄ±ÄŸÄ± gibi paraÅŸÃ¼tle de atladÄ±.

Elbette bu durum da babasÄ± Kral Felipe'nin Leonor ile daha fazla gurur duymasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.





Leonor'un kendisinden bir yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k bir kardeÅŸi var. Infanta Sofia'yÄ± farklÄ± bir gelecek beklediÄŸi iÃ§in o yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.





GÃ¼zel prenses bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yaparken annesi KraliÃ§e Letizia ile babasÄ± Kral Felipe de Monako Prensi Albert ile Monako Prensesi Charlene'i aÄŸÄ±rlÄ±yordu.