Daha 1980'lerin başında basının manşetlerinden utangaç bakışlarla kendilerine hafifçe gülümseyen o güzel kadın artık yoktu... Gencecik yaşında geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda etmişti... Kimsenin ummadığı bir şekilde ve kimsenin ummadığı bir zamanda.

MASAL PRENSESİNİN BAŞINA GELEN SARSICI OLDU: Elbette her ölüm erkendir ama nedense bu genç kadının "bir masal prensesi" olarak başlayıp; boynu bükük, çocuklarından ayrı düşmüş bir anne olarak ölümü dünyadaki milyonlarca kişinin yüreğini dağladı. Kendisi her ne kadar yakın bir dostuna yazdığı mektupta "Bir kelebek gibi uçup gitmek istemiyorum" dediyse de tam da öyle bir kelebek kadar kısa sürmüştü ömrü.





BİR KELEBEK GİBİ UÇUP GİTMESEYDİ 1 TEMMUZ'DA 64 YAŞINA GİRECEKTİ

Genç ya da yaşlı bu satırları okuyan herkes İngiliz kraliyet ailesinin bahtsız gelini Diana Spencer'dan söz ettiğimizi anladı zaten.

Eğe 1997 yılının 31 Ağustos günü Paris'te yanında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte geçirdiği kazada henüz 36 yaşında hayatını kaybetmeseydi Diana dün 64 yaşına girecekti.

Evet 1 Temmuz, gönüllerin prensesi Diana Frances Spencer'ın doğum günü.. Elbette onun hayatı öyle kısaca anlatılacak gibi değil... Üzerine ne romanlar yazılır, ne filmler çekilir... Yine de biz Diana'nın hayatının dönüm noktalarını ölümünden sonra olup bitenleri kısaca bir hatırlayalım istedik.

BAŞKASI OLSA ÇOKTAN UNUTULURDU: Belki başkası olsa neredeyse orta yaşa merdiven dayamış bir insanın ömrü kadar sürede çoktan unutulup gidecekti. Ama söz konusu kişi Prenses Diana gibi o hayattayken dünyaya bile gelmemiş kuşakları da etkileyen biri olunca durum pek öyle olmadı. Elbette onun yokluğunu en çok hissedenler de 15 yaşındayken annesiz kalan William ile o öldüğünde 12 yaşında olan Harry.

'ANNEMLE YAPTIĞIM SON KONUŞMA OLDUĞUNU BİLSEYDİM..."

Her çocuk, kaç yaşında ölürse ölsün annesi ya da babasıyla ilgili bir takım pişmanlıkları kalbinin bir köşesinde saklar. Ama Diana'nın Charles ile evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu William ve Harry'nin pişmanlığı gerçekten çok büyük.

Şimdi birbirlerine düşman olan iki kardeş 2017'de çekilen Diana, Our Mother: Her Life and Legacy adlı belgeselde anneleri Diana ile yaptıkları telefon konuşmasını ve o konuşmanın kendilerinde bıraktığı izleri anlattı.

Son beş yıldır karısı Meghan Markle ve iki çocuğuyla birlikte ABD'de yaşayan Harry, annesiyle yaptığı son telefon konuşmasını kısacık tuttuğu için ömür boyu derin bir pişmanlık hissedeceğini hiç gizlemedi.

Harry, annesi Diana Paris'teyken onunla yaptığı son telefon konuşmasını kısa tuttuğunu söyledi. Annesi onu aradığında önce William sonra da kendisi konuştu anlattığına göre. Fakat belli ki o anlarda ilgilenecekleri başka şeyler vardı ve annelerinin aramasını kısa kestiler.

Bu konuda şunları söyledi Harry: "O sırada tam olarak ne söylediğini bilmiyorum. Ama onun annemle yapacağım son konuşma olduğunu bilseydim ona söyleyeceğim çok şey olurdu." Bu konuşmayı kısa kestiği için hayatı boyunca pişmanlık duyacağını da gizlemedi.

PİŞMANLIK DUYGULARI ORTAK

Bu son telefon konuşmasının bu kadar kısa sürmesinden pişmanlık duyan tek kişi Harry de değil. Ağabeyi William da onunla aynı duyguları paylaşıyor.

William da söz konusu belgesel için anneleriyle yaptıkları o son konuşmayı ve sonrasını açık kalplilikle anlattı.

Aslında telefonda annesiyle ilk konuşan William oldu. O sırada iki kardeş Balmoral Şatosu'ndaydı ve kuzenleriyle birlikte hoş vakit geçiriyorlardı.

Belgesele konuşan William, annesi Diana ile ilgili son anısının o telefon konuşması olduğunu anlattı. O sırada Harry ile kendisinin kendi hayatlarıyla meşgul olduğunu anlattı William. Kuzenleriyle oynadıklarını ve iyi vakit geçirdiklerini söyledi.

Sonra da o konuşmanın neden hem kendisi hem de Harry için bir pişmanlık olduğunu anlattı: "Sanırım ben ve Harry bir an önce telefonu kapatmak için acele ediyorduk."

EVLİLİK PERİ MASALI DEĞİLDİ: Lady Diana Spencer ile Prens Charles, 1981 yılında evlendi. Önce Prens William ardından da Prens Harry dünyaya geldi. Fakat, evlilikleri hiç de öyle peri masallarındaki gibi gelişmedi. Prens Charles, evli sevgilisi Camilla Parker Bowles'tan bir türlü kopamadı.







1996'DA BOŞANDILAR: Evlilik, 1996 yılında Prens Charles'ın isteği üzerine bitti. Prenses Diana, iş adamı Dodi El Fayed ile birlikte olmaya başladı. Ancak 1997 yılında henüz 36 yaşındayken bugün gizemi hala çözülemeyen bir trafik kazası sonucu Paris'te son nefesini verdi.

ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYORDU AMA KENDİ PARASINI KAZANDI: Aristokrat bir aileden gelmesine rağmen hayatını çalışarak kazanan ve bir anaokulunda öğretmenlik yaparken ülkesinin gelecekteki kralı Prens Charles ile nişanlanan Diana Spence'ın hayatı ilk bakışta bir peri masalı gibi görünebilir. Ama gerçek hiç de öyle değil.





MUTSUZ BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ... BAŞARISIZ BİR ÖĞRENCİYDİ: Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğdu. Edward John Spencer'in en küçük kızıydı. Annesi Frances, babasının ilk eşiydi. Ailesi soylu ve varlıklıydı ama Diana'nın çocukluğu öyle mutlu geçmedi.

PARAMPARÇA BİR HAYAT

1976 yılında Edward John Spencer romantik kitaplarıyla ün yapmış Barbara Cartland'ın tek kızı Raine ile evlenince, Diana için Glasgow, İskoçya'ya taşınan annesinin ve İngiltere'deki babasının evleri arasında gidip gelen parçalanmış bir yaşam başlamış oldu.

Okula gittiğinde Diana'nın babası ve annesi ayrılmıştı, bu Diana'ya çok zor geldi. Diana 7 yaşındayken okula başladı. Fakat bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Ablası, Lady Sarah, gibi davranmaya çalıştı, biraz yaramazdı ama çok arkadaşı vardı.

1977 yılında Rougemont, İsviçre'de bulunan Institut Alpin Videmanett'e kaydoldu. Eve dönmek istedi, babasına sürekli mektuplar gönderdi ve birkaç hafta sonra eve döndü.

CHARLES, ABLASININ SEVGİLİSİYDİ: Bu sırada henüz 16 yaşında olan Diana, ileride eşi olacak kişiyi ilk kez ablası Lady Sarah'ın flörtü olarak tanıdı. Ablası Lady Sarah gibi davranmak istiyordu ve 18 yaşındayken babası ona bir hediye verdi. Lady Sarah onun için bir apartman dairesi buldu ve babası orayı satın aldı. Okuldan arkadaşları, Carolyn Pride, Virginia Pitman ve Anne Bolton ile bu apartmanı paylaştı. Londra'da kalırken yemek yapmaktan nefret etmesine rağmen yemek kursuna ve Kensington'daki Madame Vacani's Dance Academy'ye giden Diana, daha sonra Young England Kindergarten hemşirelik okulunda iş buldu. Evli arkadaşlarının evlerinde temizlik yaptı.





'BİR KELEBEK GİBİ UÇUP GİTMEK İSTEMİYORUM'

Diana'nın, dostları olan Susie ve Tarek Kassem çiftine yazdığı ve özellikle Charles ile boşanması sırasında yaşadığı bütün o gerilimi, ruhsal boşluğu, üzüntüyü satırlara döktüğü mektupları önceki yıl bir açık artırmada satışa çıkarıldı.

Diana'nın o mektuptaki satırları şöyle: "Beni kelebek diye tanımlıyor olabilirler. Ama ben bir kelebek gibi bu sevgi dolu aileden uçup gitmek istemiyorum."

Her ne kadar kendisi bu satırları yazmış olsa da tam da kendisinin hiç istemediği gibi hem İngiliz kraliyet ailesinden hem de bu dünyadan kelebek gibi uçup gitti Prenses Diana... Ya da dünyaya geldiği ismiyle Diana Frances Spencer.

Eğer evliliği yolunda gitseydi bugün Kral Charles'ın yanında Kraliçe Diana olarak yer alacaktı.

Eğer o feci kaza yaşanmasaydı Charles'tan boşanmış olsa bile oğulları William ve Harry, gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle, beş torunu George, Charlotte, Louis, Archie ve Lilibet ile birlikte doğum günü pastasını üfleyip bir yaş daha almayı kutlayacaktı.

Ama hayat ona kısacık bir yol sundu ve Diana Frances Spencer, 36 yaşında hayata veda edip bir efsaneye dönüştü.