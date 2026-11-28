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Bu hafta sonu BBC'de ekrana gelecek olan Heal (İyileşme) adlı belgeselde kanserle mücadelesini masaya yatıran Middleton, dünya gündemine bomba gibi düşen ameliyatından sonra yaşadıklarını ilk kez kelimelere döktü.

2011 yılında Prens William ile evlenen üç çocuk annesi Middleton, 2024 yılının ocak ayında karın bölgesinden bir operasyon geçirdi.

Galler Prensesi, bundan iki ay sonra da kansere yakalandığını açıkladı.

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Her ne kadar türünü hâlâ açıklamasa da geçirdiği o büyük ameliyatın ardından, daha tam olarak narkozun etkisinden çıkmadan önce yaşadıklarını da Heal (İyileşme) belgeselinde duygusal sözlerle ifade etti.

Kate Middleton, ameliyattan hemen sonra yaşadıklarını "Gerçekten korkutucu ve yön duygusunu kaybettiren bir süreç" olarak tanımladı.

Belgeselde anlattığına göre bilincinin gidip geldiği o anlarda, kendi deyimiyle "sisin ortasında" kim olduğunu bilmediği birinin elini tuttuğunu hissetti.

Kate her ne kadar o kişinin kim olduğunu tam bilmese de "O sırada yanımda duran kişinin varlığı için sonsuza kadar minnettar kalacağım" diye konuştu.

Yanında duran kişinin, tek kelime etmediğini, hiçbir şey yapmadığını sadece orada durduğunu anlattı. Bu da onun için küçük de olsa bir teselli ışığı oldu.

Sonra da şöyle konuştu: "İnsan çoğunlukla bir şeyler söylemesi ya da bir şeyler yapması gerektiğini düşünür. Ama buna gerek yoktur. O anda sadece orada bulunmak yeterlidir. İşte gerçek sevgi de budur."



Kate'in ameliyat ve sonrasındaki tedavi süreci bütün ailesi için zorlu geçti.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın yanında duran o kişi belki kocası William, belki bir hemşire ya da ailesinden biri olabilir. Ameliyat sonrası bilinci tam yerine gelmemiş olduğu için onun kim olduğunu tam hatırlayamıyor Kate.

Ama yine de en savunmasız halinde, yardıma ihtiyaç duyduğu sırada birinin elini tutması onun için hayatının akışını değiştiren bir şey olduğunu da saklamıyor.