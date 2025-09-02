Daha bu küçücük yaşında hayatın sırrını çözmüş: Uslu duran değil şımarıklık yapan kazandı!

Haberin Devamı

William ile Kate'in sevgili oldukları duyulduğu ilk anda ikisi de kamuoyunun merceği altına alındı...

2011 yılında 'modern peri masalı' diye nitelendirilen bir törenle evlendiler... Sonrasında da üç çocukları oldu: George, Charlotte ve Louis...

Bu üç kardeş de yıllar içinde en az anne ve babaları kadar ilgi çeker hale geldi halkın gözünde. Zaten dünyaya gelişleri bile başlı başına bir olaydı.

Onlar büyüdükçe sadece İngiltere'de değil dünyanın dört bir yanında bu üç kardeşin hayran kitlesi oluştu... Elbette onlar da anne ve babaları gibi kamuoyunun ilgi odağına girdi.

GELECEĞİN KRALI YİNE EN GERİDE KALDI

Babasından sonra taht için sırada olan George artık 12 yaşında... Usul usul delikanlı oluyor. Kız kardeşi Charlotte da 10 yaşına girdi. O da tek rakamlı yaşlarını bitirdi bir başka deyişle..

Haberin Devamı

Üç kardeşin en küçüğü Louis de 7 yaşına girdi..

Şöyle bir bakıldığında üç kardeşin en ağır başlısı, en büyük çocuk Prens George... Belli ki geleceğine uygun şekilde yetişmesi için daha küçücük yaştan önlemler alınmış.

George, küçüklüğünden bu yana hep ağır başlı... Hatta bir dönem aşırı utangaç olduğundan onun nasıl kral olacağını merak edenler bile vardı.

Charlotte ise birçok kişiye göre kardeşlerin en otoriteri...

O da daha küçük yaşından itibaren ağabeyini bile kontrol eden tavırlarıyla dikkat çekiyor. Hatta onu Kraliçe 2. Elizabeth'e benzetenler de çok... Hem fiziksel olarak hem de davranışları açısından.

EN KÜÇÜK KARDEŞ BAMBAŞKA BİR ALEM

Louis ise aslına bakılırsa tipik bir en küçük kardeş. Zaten böyle olduğunu da çok küçük yaşından itibaren gözler önüne seriyor.

Henüz birkaç aylık olduğu sırada tüm ailesiyle birlikte katıldığı Trooping the Colour etkinliğinde balkonda yaptığı hareketler ve yüzünü şekilden şekle sokması unutulur gibi değil.

Haberin Devamı

İlerleyen yıllarda da Louis ne kadar afacan olduğunu defalarca gösterdi.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünde Buckingham'ın balkonunda savaş uçaklarının gösterisi sırasında attığı çığlıklar kameralara yansıdı. Çok uzun süre de konuşuldu zaten.

AFACAN PRENS ÜÇ ÇOCUĞUN EN POPÜLERİ OLDU

Dedesi Charles'ın taç giyme töreninde ise onu ablası Charlotte 'dizginledi.' Kısaca söylemek gerekirse Louis, üç kardeşin en afacanı, en yerinde duramayanı...

Haydi bunu da ekleyelim, bazı yorumlara göre en çok şımarıklık yapanı...

Ama Louis, hayatta her zaman uslu durup kurallara uyanın değil aykırı davrananın da 'kazanacağını' gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre 7 yaşındaki Prens Louis, geçtiğimiz haziran ayında Trooping The Colour'da göründüğünden bu yana popülerliğini artırdı... Hatta diğer iki kardeşini bile çok gerilerde bıraktı.

AĞABEYİ DE ABLASI DA GERİDE KALDI

İnternetteki arama motorları baz alınarak yapılan trend analizi araştırmasına göre küçük Louis'nin aranma oranı yüzde 900 arttı. Bu, gelecekte kral olacak ağabeyi George'un gördüğü ilginin çok çok üzerinde.

Elbette bu durum İngiliz kraliyet ailesinin de kulağına gitti... Zaten bu konuyla epey süredir yakından ilgileniyorlar...

Bu yüzden de ailenin toplu halde katıldığı etkinliklerde Louis'nin de yer almasını özellikle tercih ediyorlar.

Haberin Devamı

Louis'nin yerinde duramayan, protokol kurallarını hiçe sayan tavırları onun halktan sempati görmesini sağlıyor yapılan analizlere göre.

Her ne kadar Louis'nin dizginlenemez tavırlarını eleştirenler olsa da yine de küçük Prens ağırlıklı olarak afacanlığı sayesinde ilgi görüp merak uyandırıyor.

YAPTIĞI AFACANLIKLAR ASLINDA İLGİ ÇEKİYOR

Hatta geçtiğimiz temmuz ayında annesi Kate, babası William, George ve Charlotte ile birlikte Wimbledon erkekler finalini izlemeye gittiğinde bütün gözler Louis'yi aramıştı.

Hatta bu durum sosyal medyada da konu olmuştu. Birçok kişi diğer iki kardeşinin Wimbledon'da boy gösterdiği 8 yaşına geldiğinde onu da tribünlerde görmek istediklerini belirtti.

Haberin Devamı

Prens George ise aynı analize göre popülerliğini ve internette aranma oranını yüzde 133 artırdı... Ama bu da Charlotte'un çok gerisinde... Prenses Charlotte ise aynı analizde popülerliğini yüzde 200 artırmış görünüyor.

Louis, daha halkın karşısına çıktığı ilk etkinlikte bile ilginç mimikleriyle dikkat çekmişti.