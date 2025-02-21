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'Yeni hayat' diye gitti ama huzur yok... Gizli belgeleri halka açılıyor

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#Prens Harry#Meghan Markle#Donald Trump
Yeni hayat diye gitti ama huzur yok... Gizli belgeleri halka açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 13:07

İngiliz kraliyet ailesinin bir zamanlar 'haşarı prens' olarak anılan üyesi Harry'nin hayatı, evlendikten sonra tamamen değişti... Ama görünüşe göre pek de iyi yönde değil...

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Eski bir dizi oyuncusu olan karısı Meghan Markle ile birlikte 2020 yılında ABD'ye taşınıp yeni bir sayfa açan Harry, öyle sandığı gibi tam olarak huzuru da bulamadı.

Londra'yı bırakıp karısı Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet ile Santa Barbara'ya taşınan Harry'nin ABD'deki hayatı, her fırsatta eleştiri sıralayıp kötülediği eski zamanlarını da aratıyor sanki.

Yeni hayat diye gitti ama huzur yok... Gizli belgeleri halka açılıyor

VİZE BELGELERİ HALKA AÇILACAK 
Bu konudaki yeni gelişme ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın kararı. İç Güvenlik Bakanlığı'nın onayıyla, Prens Harry'nin vize belgelerinin bir kısmı kamuoyuna açılacak!

İç Güvenlik Bakanlığı'nın avukatları, Harry'nin vize belgelerindeki üç maddenin bazı sansürlemelerle halka açılabileceğini açıkladı.

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Böylece Harry'nin göçmenlik belgelerinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili yalan beyan verip vermediği de ortaya çıkacak.

Sussex Dükü, anılarını kaleme aldığı Spare (Yedek) adlı kitabında geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve bu durum, ABD vizesiyle ilgili zaten bir süredir devam eden tartışmayı alevlendirmişti.

Yeni hayat diye gitti ama huzur yok... Gizli belgeleri halka açılıyor

Her ne kadar bu üç belge, bazı kısıtlamalarla halka açılacak olsa da bir dördüncüsü var ki onun için aynı durum söz konusu değil. Bu belgenin, bir yargıcın izni olmadan onun halka açılması mümkün görünmüyor şimdilik.

Yeni hayat diye gitti ama huzur yok... Gizli belgeleri halka açılıyor

Prens Harry'nin vize bilgileriyle ilgili bu karar Yargıç Carl Nichols'un birkaç hafta önce Washington DC'deki bir duruşmada "gizliliği ihlal etmediği sürece azami açıklama" istediğini söylemesinin ardından geldi.

Yeni hayat diye gitti ama huzur yok... Gizli belgeleri halka açılıyor

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'ONU SINIR DIŞI ETMEYECEĞİM... KARISIYLA YETERİNCE SORUNU VAR'
Donald Trump bir süre önce yaptığı açıklamada Prens Harry'yi sınır dışı etmeyeceğini çünkü onun zaten karısıyla yeterince sorunu olduğunu söylemişti.

Trump, Meghan Markle hakkında "Korkunç biri" diye konuşmuştu.

 

 

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#Prens Harry#Meghan Markle#Donald Trump

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