Yeni okulda eskisinden daha katÄ± disipline girecek: BurasÄ± anne kucaÄŸÄ± deÄŸil, kimse bakmaz gÃ¶zyaÅŸÄ±na

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TahtÄ±n gelecekteki sahipleri Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan 12 yaÅŸÄ±ndaki Prens George'un eÄŸitim hayatÄ±yla ilgiliydi bu soru.

DÃ¼n Kensington SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re George, tÄ±pkÄ± babasÄ± William ve amcasÄ± Harry gibi Ã¼nlÃ¼ Eton College'da eÄŸitimine devam edecek.

KardeÅŸleri Charlotte ve Louis ile birlikte gittiÄŸi Lambrook Okulu'ndan artÄ±k ayrÄ±lacak olan George'un gideceÄŸi eÄŸitim kurumlarÄ±yla ilgili Ã§ok konuÅŸulan iki seÃ§enek vardÄ±.

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YATILI OKUYACAK

Biri annesinin de okuduÄŸu Marlborough College diÄŸeri de babasÄ±nÄ±n bitirdiÄŸi Eton'dÄ±. SonuÃ§ olarak aile, George'un da babasÄ±yla aynÄ± geleneÄŸi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p Eton College'da okumasÄ±na karar verdi.

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GeleceÄŸin kralÄ± George, sadece erkek Ã¶ÄŸrencilerin kabul edildiÄŸi Eton College Ã¶ÄŸrencisi oldu resmen bir baÅŸka deyiÅŸle.

KÃ¼Ã§Ã¼k Prens, iÃ§in evden ayrÄ±lma anlamÄ±na geliyor bu durum. Ama tabii tam olarak deÄŸil. YatÄ±lÄ± okuyacak ama hafta sonlarÄ± canÄ± isterse evine de gidecek.





HER Ã–ÄžRENCÄ°YE NASÄ°P OLMAYACAK OLANAKLAR VE SIKI BÄ°R DÄ°SÄ°PLÄ°N

George'u kalburÃ¼stÃ¼ ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kabul edildiÄŸi Eton College'da Ã§ok ciddi bir eÄŸitim bekliyor. DiÄŸer yandan aynÄ± zamanda sadece dersler deÄŸil, zevk alacaÄŸÄ± spor etkinliklerine de katÄ±labilecek Prens.

Kate ve William'Ä±n ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± George'u gelecek eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± Eton'da bekleyen en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklerden biri Ã¶dev zamanÄ±yla ilgili.

Lambrook Okulu'nda George'un Ã¶devlerini ne zaman yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± annesi ve babasÄ± denetlerdi. Okulda da bir tane kiÅŸisel eÄŸitmeni vardÄ±.

Eton'da ise bu durum biraz daha deÄŸiÅŸik olacak. Ã–ncelikle George Ã¶devlerini ne zaman tamamlayacaÄŸÄ±nÄ± kendisi belirleyecek. Ama bu konuda da sÄ±nÄ±rsÄ±z bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k sÃ¶z konusu deÄŸil.





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ARTIK BÄ°R DEÄžÄ°L Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° DENETLEYECEK

Yeni okulunda George'un dersleri ve Ã¶devleri bir eÄŸitmen ve kalacaÄŸÄ± yurtta onu denetleyecek bir baÅŸka Ã¶ÄŸretmen olacak. Bir baÅŸka deyiÅŸle eski okulunda bir gÃ¶revli tarafÄ±ndan denetlenirken Eton College'da bu sorumluluÄŸu Ã¼stlenen iki kiÅŸi olacak.

Bu arada George'un okuldaki durumu, nasÄ±l ilerlediÄŸi gibi ayrÄ±ntÄ±lar hakkÄ±nda bir de rapor tutulacak. Prens, dÃ¶nem sonlarÄ±nda deneme sÄ±navlarÄ±na girecek.

Tabii bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sadece George iÃ§in deÄŸil bÃ¼tÃ¼n Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in geÃ§erli olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Bir dÃ¶nem konuÅŸulanlara gÃ¶re kendisi de yatÄ±lÄ± okuyan ama zor dÃ¶nemler geÃ§iren Kate Middleton, oÄŸlu George iÃ§in endiÅŸeleniyordu. Ama Eton, Galler Ã§iftinin 'Ã¶mÃ¼rlÃ¼k evimiz' dediÄŸi Windsor'daki Forest Lodge'a Ã§ok yakÄ±n. Bu durum da Kate'in iÃ§ini rahatlattÄ±.

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DERSLERDEN DERS, ETKÄ°NLÄ°KLERDEN ETKÄ°NLÄ°K BEÄžENECEK

George okulda, 28 ders alacak. Bunlar arasÄ±nda Ä°ngiliz edebiyatÄ±, matematik, kimya ve fizik gibi geleneksel dersler bulunuyor.

Ama sadece bu kadar deÄŸil.

EÄŸitim programÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda Antik tarih, Yunanca, FransÄ±zca, Almanca, Ä°talyanca, Japonca, RusÃ§a, Ä°spanyolca, Mandarin, ArapÃ§a gibi diller de programda yer alÄ±yor. Dileyen Ã¶ÄŸrenci bunlar arasÄ±ndan seÃ§im yapabiliyor.

Eton'da Ã¶ÄŸrencilere derslerin yanÄ± sÄ±ra hoÅŸlandÄ±klarÄ± spor ve sanat dallarÄ±yla ilgilenmeleri iÃ§in de ortam hazÄ±rlanÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸitim, sadece akademik baÅŸarÄ±yla ilgili deÄŸil.

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Ã–ÄŸrencilerin bir yandan derslerinde iyi olmalarÄ± beklenirken diÄŸer yandan da okuldan zevk almalarÄ± hedefleniyor.





HEDEF SADECE AKADEMÄ°K BAÅžARI DEÄžÄ°L

Okul yÃ¶netimine gÃ¶re sÄ±nav sonuÃ§larÄ± elbette Ã¶nemli. Zaten Ã¶ÄŸrenciler bu konuda mÃ¼kemmelliÄŸe ulaÅŸmalarÄ± iÃ§in teÅŸvik ediliyor. Ama bunun yanÄ± sÄ±ra ders dÄ±ÅŸÄ± etkinliklere de yer veriliyor.

AyrÄ±ca Ã¶ÄŸrencilerin sadece bir etkinlikle sÄ±nÄ±rlanmak yerine neye ilgi duyuyorlarsa oraya yÃ¶nelmeleri bekleniyor.

25 farklÄ± spor dalÄ±, 50 mÃ¼zik topluluÄŸu, tiyatro gruplarÄ± gibi farklÄ± sosyal faaliyetler de sunuluyor Ã¶ÄŸrencilere.

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UYMASI GEREKEN KATI KURALLAR VAR

Prens George, Eton College'a baÅŸlarken bir sÄ±nava girecek. Bu ÅŸekilde de okurken ek desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyup duymayacaÄŸÄ± belirlenecek.

SonuÃ§ta George, bir prens... Yani Ã¼lkenin gelecekteki kralÄ±, ama okulda diÄŸer Ã¶ÄŸrenciler gibi olacak. Bunun iÃ§in de uymasÄ± gereken katÄ± kurallar var.

Gelin bunlara bir bakalÄ±m...

EÄŸer George kÃ¶tÃ¼ bir Ã¶dev teslim ederse okulda geleneksel olan yapÄ±lacak. Yani verdiÄŸi Ã¶devin ilk sayfasÄ± yÄ±rtÄ±labilecek. Bu yÄ±rtÄ±lma cezasÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± fazla olursa bunun da bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak elbet.

George'un uymasÄ± gereken baÅŸka kurallar da var...

Okulun idari merkezinde bulunan ve Ã¶ÄŸrencilerin imza atmasÄ±nÄ± gerektiren GeÃ§ Kalma Defteri'nden adÄ±nÄ± uzak tutmak iÃ§in derslere zamanÄ±nda gitmesi de gerekecek.Â

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GÃ–Z KORKUTAN CEZALAR

Eton'da kurallara uymayan Ã¶ÄŸrencilere gÃ¶z korkutan cezalar var.

Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok bilinenlerden biri Latince ÅŸiir cezasÄ±. Gerekli gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde cezalÄ± Ã¶ÄŸrenci 100 satÄ±rlÄ±k bir Latince ÅŸiiri el yazÄ±sÄ±yla kopyalamak zorunda. Bunun bir Ã¼stÃ¼ ise bu kez 500 satÄ±rlÄ±k bir Latince ÅŸiiri el yazÄ±sÄ±yla yazmak.

1400'lÃ¼ yÄ±llardan beri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Eton College'da Ã¶nceki yÃ¼z yÄ±llarda daha korkunÃ§ cezalar da vardÄ±. Ama modern zamanlarda bu cezalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Sadece erkek Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik eÄŸitim veren yatÄ±lÄ± bir okul olan Eton College, seÃ§me ailelerden gelen 13 ile 19 yaÅŸ arasÄ± erkek Ã¶ÄŸrencileri kabul ediyor.



Okulun en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi Ã¶ÄŸrencilerine Ä°ngiltere'deki diÄŸer okullardan daha Ã¼st dÃ¼zey olanaklar sunmasÄ±.

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ÃœNLÃœ MEZUNLAR: Eton College'Ä±n Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ mezunu da var.Â OnlarÄ± da hatÄ±rlamak gerekirse Ã¼nlÃ¼ yazarlar George Orwell, Ian Fleming, Aldoux Huxley, Ã¼nlÃ¼ iktisatÃ§Ä± John Maynard Keynes, aralarÄ±nda Boris Johnson ve David Cameron'Ä±n da bulunduÄŸu birÃ§ok eski Ä°ngiltere baÅŸbakanÄ± sayÄ±labilir.





George'un babasÄ± William ve amcasÄ± Harry de Eton College'da okudu... Harry, yÄ±llar sonra bu okulda zor zamanlar geÃ§irdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.