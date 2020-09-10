Predestination filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Predestination oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Predestination, izleyici içine çeken ve derin düşünce tünelinde gezintiye çıkartan ama tünelin sonundaki ışığı filmin başından asla tahmin edemeyeceğiniz film türlerinden. Her seyreden kişinin farklı yorumlar yapabildiği keskin sınırlar ile izleyiciyi kısıtlamayan 2014 yapımı Predestşnation, içeriğindeki gerilim öğeleri ile de heyecanı oldukça yükseltiyor.

Predestination Filminin Konusu Nedir?

Predestination filmi, zamanda seyahat ederek olan ya da olacak olan olayları engellemeye çalışan, suçluları yakalamayı hedefleyen zamansal bir ajanın hikayesini beyaz perdeye ustalıkla taşıyor. Gizli bir servise bağlı çalışan filmin kahramanı ajanın son görevi ise 1975 senesinde New York'ta meydana gelen patlamanın sorumlusu olan ve 11.000 insanın ölümüne sebep olan "Fiyasko Bombacısı" olarak bilinen şahsı bulmak ve bu patlamanın hiç yaşanmamış olmasını sağlamaktır.

Filmde ajan, bu görevi gerçekleştirmek için 1970 yılına dönerek New York'ta bir barda barmen olarak çalışmaya başlar ve barda "Evlenmemiş Anne" rumuzlu asıl adı John olan köşe yazarı ile tanışır. Bar sohbeti ile başlayan muhabbet, gecenin ilerleyen zamanlarında derinleşir ve tahmin edilemeyen olaylar dolu bir serüven başlar.

Predestination Filminin IMDB Puanı Kaçtır?

IMDB (Internet Movie Database), Türkçe adı ile İnternet Film Veri tabanı, yeryüzündeki bütün ülkelerin ve dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film oyuncuları ve dizilerine ilişkin olarak önemli bilgiler barındıran çok sayıda sinema ve dizi tutkunu seyircinin ilgi ile takip ettiği çevrimiçi bir veri tabanı. Her filme ait kullanıcıların verdikleri puanlar dikkate alınarak on üzerinden puanlama yapılmaktadır. En yüksek puan ise 10'dur. Predestination filmin IMDB puanı 7,5 olup yüksektir. Bu yüksek puan, izleyicileri filmi seyretmeleri yönünde teşvik eden etkili ve doğru bir rehberdir.

Predestination Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi

Predestination filminin oyuncu kadrosu şöyle:

- Ethan Hawke: Barmen/Zamansal Ajan

- Sarah Snook: Evlenmemiş Anne/Jane/John

- Noah Taylor: Bay Robertson

- Madeleine West: Bayan Stapleton

- Christopher Kirby: Ajan Miles

- Freya Stafford: Alice

- Jim Knobeloch: Dr. Belfort

- Tyler Coppin: Dr. Heinlein

- Rob Jenkins: Bay Jones

Predestination Yönetmeni Kimdir?

Predestination filminin yönetme koltuğunda Michael Spiering ve Peter Spriering bulunmaktadır. Yönetmenlik dışında senarist olarak imza attıkları başarılı projeler bulunmaktadır. Vampir İmparatorluğu, Winchester Gizemli Ev, Testere: Jigsaw Efsanesi başarılı filmleri arasında.

Predestination Yapımcısı Kimdir?

Bilim kurgu türündeki bu değerli filmin yapımcıları ise; Paddy McDonald, Tim McGahan, Michael Spiering ve Peter Spiering'tir. Paddy McDonald, Versus Vampire, Shrooms, Only The Dead gibi beğenilen filmlerinde yapımcılığı ile de adını tüm dünyaya duyurmuştur. Tim McGahan ise Winchester Gizemli Ev'in başarılı yapımcısı olarak tanınmaktadır.

Predestination Senaristi Kimdir?

Predestination senaristleri, filmin başarılı yönetmenleri olan Michael Spiering ve Peter Spriering. Filmdeki "All You Zombies" uyarlaması ise Robert A. Heinlein'a ait.

Predestination Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Predestination filminin gişe hasılatı, Boxoffice verilerine göre 68.000 Amerikan Dolarıdır. Bütçesi ise 17 milyon Amerikan dolarıdır. Bütçesine göre gişe hasılatı yüksek rakamları yakalayamasa da 2014 yapımı film, en iyi bilim kurgu filmleri arasına adını yazdırmıştır.