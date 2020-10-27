Power Rangers filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Power Rangers filmi oyuncu kadrosu

Power Rangers filmi oyuncuları ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Power Rangers’ın oyuncuları arasında Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott ve Becky G gibi isimler bulunuyor. İşte 2017 yılı yapımı olan Power Rangers hakkında bilgiler

POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI

Power Rangers filmi oyuncuları arasında Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G, Elizabeth Banks, Bryan Cranston yer alıyor.

POWER RANGERS FİLMİ KONUSU

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.