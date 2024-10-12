Power Rangers film konusu nedir, ne zaman çekildi? Powe Rangers filmi oyuncuları

Haberin Devamı

2017 yapımı Amerikan filmi Power Rangers televizyonda yayınlanması nedeniyle merak konusu oldu. Dean Israelte tarafından yönetilen ve John Gatins tarafından yazılan film, oyuncuları ile de dikkat çekiyor. İşte Power Rangers konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

POWER RANGERS FİLM KONUSU

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

Haberin Devamı

POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI

Dacre Montgomery,

Naomi Scott,

RJ Cyler,

Ludi Lin

Becky G.,

Elizabeth Banks,

Anjali Jay,

Bryan Cranston,

David Denman,

Emily Maddison,

Lisa Berry,

Patrick Sabongui,

Caroline Cave,

Kayden Magnuson,

Jason Tremblay