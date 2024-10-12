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Power Rangers film konusu nedir, ne zaman çekildi? Powe Rangers filmi oyuncuları

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#Power Rangers#Power Rangers Film Konusu#Power Rangers Filmi
Power Rangers film konusu nedir, ne zaman çekildi Powe Rangers filmi oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 13:29

Aksiyon macera - bilim kurgu filmi Power Rangers televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Dean Israelite yaparken, başrollerinde Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Peki, Power Rangers film konusu nedir, ne zaman çekildi? Powe Rangers filmi oyuncuları

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2017 yapımı Amerikan filmi Power Rangers televizyonda yayınlanması nedeniyle merak konusu oldu. Dean Israelte tarafından yönetilen ve John Gatins tarafından yazılan film, oyuncuları ile de dikkat çekiyor. İşte Power Rangers konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

POWER RANGERS FİLM KONUSU

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

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POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI

Dacre Montgomery,
Naomi Scott,
RJ Cyler,
Ludi Lin
Becky G.,
Elizabeth Banks,
Anjali Jay,
Bryan Cranston,
David Denman,
Emily Maddison,
Lisa Berry,
Patrick Sabongui,
Caroline Cave,
Kayden Magnuson,
Jason Tremblay

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