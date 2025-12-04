×
Postacı'da dev kadro!

Güncelleme Tarihi:

Postacıda dev kadro
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 10:54

12 Aralık’ta vizyona girecek Yüksel Aksu imzalı “Bak Postacı Geliyor” filminin ekibi soundtrack albümü için stüdyoya girip türkü seslendirdi.

Postacı Osman’ın imkânsız aşkı Gülizar’a hayat veren Deniz Barut, soundtrack albümü için “Mendil Verem mi” türküsünü söyledi. Oyuncu stüdyoda kaşık havası da oynadı.

Postacıda dev kadro

Hıkkıdık’a klip geldi

1960’ların sonunda bir Ege kasabasında geçen filmde postacı Osman’ı canlandıran Ozan Akbaba, Denizli yöresine ait “Hıkkıdık Tuttu Beni” türküsünü seslendirdi. Söz ve müziği Özay Gönlüm’e ait türkünün düzenlemesini Ceyhun Çelikten yaptı. Esere Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip de çekildi.

Postacıda dev kadro

Begüm Çağla Taşkın, “Ömrüm” türküsünü söylemek için stüdyoya girdi.

Postacıda dev kadro

Mustafa Avkıran “Çökertme”yi söylemekle kalmadı, stüdyoda zeybek de oynadı.

Postacıda dev kadro

Yasin Çam, “Tepsi de Tepsi”yi okudu.

Postacıda dev kadro

Fırat Çelik, “Asmam Çardaktan” türküsünü söyledi.

Postacıda dev kadro

Filmin senaristi ve yönetmeni Yüksel Aksu da türkü söyledi. Aksu’nun seçtiği eser ise “Dudu Kız”.

Postacıda dev kadro

 

 

 

 

