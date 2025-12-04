Postacı'da dev kadro!

Haberin Devamı

Postacı Osman’ın imkânsız aşkı Gülizar’a hayat veren Deniz Barut, soundtrack albümü için “Mendil Verem mi” türküsünü söyledi. Oyuncu stüdyoda kaşık havası da oynadı.

Hıkkıdık’a klip geldi



1960’ların sonunda bir Ege kasabasında geçen filmde postacı Osman’ı canlandıran Ozan Akbaba, Denizli yöresine ait “Hıkkıdık Tuttu Beni” türküsünü seslendirdi. Söz ve müziği Özay Gönlüm’e ait türkünün düzenlemesini Ceyhun Çelikten yaptı. Esere Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip de çekildi.

Haberin Devamı

Begüm Çağla Taşkın, “Ömrüm” türküsünü söylemek için stüdyoya girdi.

Mustafa Avkıran “Çökertme”yi söylemekle kalmadı, stüdyoda zeybek de oynadı.

Yasin Çam, “Tepsi de Tepsi”yi okudu.

Fırat Çelik, “Asmam Çardaktan” türküsünü söyledi.

Filmin senaristi ve yönetmeni Yüksel Aksu da türkü söyledi. Aksu’nun seçtiği eser ise “Dudu Kız”.