Postacı filmi ne zaman nerede çekildi? Postacı filmi oyuncuları kimler?
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Türk Sineması klasiklerinden Postacı, televizyonda ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken filmde Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem'in yaşadıkları aşkı ele alıyor. Postacı filmi çekildiği yerle de izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Postacı filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi? Postacı filmi oyuncuları kimler? İşte, Postacı filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği zamanla ilgili ayrıntılı bilgiler...
Postacı filmi ne zaman çekildi? sorusu, filmin televizyonlarda yayınlanmasıyla beraber izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Memduh Ün'ün hem senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği Postacı filmi izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. İşte, Postacı filmi konusu, oyuncu kadrosu ve filmle ilgili merak edilenler...
POSTACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Postacı filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Kemal Sunal - Adem
Fatma Girik - Sevtap
Erdal Özyağcılar - Latif
Ulvi Alacakaptan
İhsan Yüce - Sevtap'ın babası
Nezahat Tanyeri
Gülümser Gülhan
Necdet Yakın
Cevdet Arıkan
Ali Karagöz
Tuncer Sevi
FİLMİN KONUSU NE?
Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.
POSTACI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
1984 yapımı olan Postacı filmi İstanbul Beşiktaş'ta çekilmiştir.
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