Postacı filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi? Postası filmi oyuncuları kimler?

Postacı filmi ne zaman çekildi? sorusu, filmin televizyonlarda yayınlanmasıyla beraber izleyenler tarafınfan araştırılmaya başlandı. Memduh Ün'ün hem senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği Postacı filmi izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. İşte, Postacı filmi konusu, oyuncu kadrosu ve filmle ilgili merak edilenler...

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Postacı filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Kemal Sunal - Adem

Fatma Girik - Sevtap

Erdal Özyağcılar - Latif

Ulvi Alacakaptan

İhsan Yüce - Sevtap'ın babası

Nezahat Tanyeri

Gülümser Gülhan

Necdet Yakın

Cevdet Arıkan

Ali Karagöz

Tuncer Sevi

FİLMİN KONUSU NE?

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

POSTACI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1984 yapımı olan Postacı filmi İstanbul Beşiktaş'ta çekilmiştir.