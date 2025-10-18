Portekiz'de aşk hikayesi

Haberin Devamı

CANSU Dere, yeni film projesi için yakında Portekiz’e gidiyor. Dere, Türk-Portekiz ortak yapımı ‘Portuguese Love’ filminde Amerika’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Portekizli oyuncu Diogo Morgado ile başrolü paylaşacak. Portekiz’de de oynadığı dizilerle tanınan Cansu Dere, filmin çekimler için yaklaşık bir ay ülkede kalacak.



ÖZEL HAYATINDA YALNIZ KADIN YASEMİN



‘Portuguese Love’ geçmişini geride bırakıp tek bir bavulla Portekiz’e yeni bir başlangıç yapmaya giden bir kadının hikâyesini anlatıyor. Cansu Dere, iş hayatında başarılı ama özel yaşamında yalnız bir itibar yöneticisi olan Yasemin karakterini canlandıracak. Portekizli aktör Diogo Morgado ise filmde içsel çatışmaları olan Jose karakterine hayat verecek. Margodo, ‘The Bible’ adlı dizideki ‘İsa’ rolüyle dünya çapında etki yaratmıştı. Senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı, yönetmen koltuğunda ise İsmail Şahin’in oturduğu ‘Portuguese Love’ın yapımcılığını Diopter Film üstleniyor.

'Sadakatsiz' 65 ülkede izlendi

Cansu Dere, başrolünü üstlendiği ve Kanal D’de yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran ‘Sadakatsiz’ ile yurtdışında ciddi bir hayran kitlesi edindi. Dizi, 65 ülkede yayınlanarak büyük bir uluslararası başarı elde etti. Cansu Dere, özellikle İspanya’da ‘Altın Üzüm Bağı Ödülleri’nde televizyon kategorisinde ödüle hak kazandı.