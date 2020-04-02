MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri'Portakal Çiçeği Karnavalı' Radto D'den kutlanacak
GeriTelevizyon 'Portakal Çiçeği Karnavalı' Radto D'den kutlanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

'Portakal Çiçeği Karnavalı' Radto D'den kutlanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Portakal Çiçeği Karnavalı' Radto D'den kutlanacak
Abone Ol google-news

3-12 Nisan tarihleri arasında 8’nci kez yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen “Nisan’da Adana’da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”, bu yıl EVDEKArnavaL sloganıyla Adana’da balkonlara taşınacak. Ayrıca 4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20:30’da Radyo D’den özel EVDEKArnavaL yayını yapılacak.

Eftelya’nın sunacağı Radyo D’deki programda müzik yayınının yanı sıra söyleşiler de yapılacak. Söyleşilere Ali Haydar Bozkurt, Ayşe Arman, Açelya Akkoyun, Nebil Özgentürk, Caner Cindoruk, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Levent Özdilek, Yetkin Dikinciler, Barış Kılıç, Gripin grubu solisti Birol Namoğlu, Kolpa solisti Barış Yurtçu, Redd grubu solisti Doğan Duru, Mehmet Turgut, Keremcem, Timur Savcı ve Emre Karayel gibi çok sayıda isim katılacak. Saat 21:00’da ise 7’den 70’e tüm Adanalılar balkonlarda buluşarak karnaval şarkısı eşliğinde “baharın gelişini” hep birlikte kutlayacak.

Radyo D, 104. frekansında...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle