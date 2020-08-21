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Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Polislerle arbede yaşayan Rana Batı yaşananları Neler Oluyor Hayatta’da anlattı

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Polislerle arbede yaşayan Rana Batı yaşananları Neler Oluyor Hayatta’da anlattı
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Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına maske uyarısına dikkate almayarak tepki gösteren ve polislerle yaşadığı arbede ile gündeme gelen Rana Batı telefonla bağlandı.

Maske uyarısı almadığını ve bu konuda da konuşmak istemediğini belirten genç kadına Hakan Ural “Maskeniz yok denildiğinde sadece TC kimlik numaranızı vermeniz gerekirdi” demesi üzerine Batı, TC kimlik numarasını verdiğini ama GBT sorgusu için istenildiğini sandığını belirtti.

Rana Batı, polis memurlarının maske takmadığı için 900 lira ceza yazdığını, ama maske uyarısı yapmadığını ileri sürdü. Genç kadın, maskesinin çenesinin altında olduğunu kabul ederek, polis memurlarının da maskelerini doğru şekilde takmadıklarını iddia etti. Rana Batı’nın açıklamalarının ardından sunucumuz Hakan Ural, bu tarz konularla emniyet güçlerinin zor durumda bırakılmaması gerektiğini belirtti.

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