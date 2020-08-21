Polislerle arbede yaşayan Rana Batı yaşananları Neler Oluyor Hayatta’da anlattı

Maske uyarısı almadığını ve bu konuda da konuşmak istemediğini belirten genç kadına Hakan Ural “Maskeniz yok denildiğinde sadece TC kimlik numaranızı vermeniz gerekirdi” demesi üzerine Batı, TC kimlik numarasını verdiğini ama GBT sorgusu için istenildiğini sandığını belirtti.

Rana Batı, polis memurlarının maske takmadığı için 900 lira ceza yazdığını, ama maske uyarısı yapmadığını ileri sürdü. Genç kadın, maskesinin çenesinin altında olduğunu kabul ederek, polis memurlarının da maskelerini doğru şekilde takmadıklarını iddia etti. Rana Batı’nın açıklamalarının ardından sunucumuz Hakan Ural, bu tarz konularla emniyet güçlerinin zor durumda bırakılmaması gerektiğini belirtti.



