'Piyasa'yı karıştıran kadın!

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İkilinin sürpriz bir şekilde karşılaştığı sahneye sosyal medyada yorum yağdı. Yayınlanan bölümün finalinde dizi setine uykusuz ve darmadağın giden Kenan, dizideki rol arkadaşı sanıp Münevver’i öptü. Neye uğradığını şaşıran Münevver’in ne tepki vereceği ise yeni bölümde belli olacak.

‘PİYASA’YI ALTÜST EDEN KARAKTERLER



Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini ekrana getiren ‘Piyasa’, izleyiciden tam not aldı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümü çok konuşuldu. Tesettürlü Münevver karakterine övgüler yağarken, Alp Navruz’un oyunculuğu çok beğenildi. Münevver’in takıntılı eşi Adar, tavırlarıyla seyirciyi öfkelendirdi. Baskın bir anneye hayat veren psikolog Keriman şimdiden seyircinin markajı altına girerken, korkusuz gazeteci Ahsen, Münevver’e destek oluşuyla izleyicinin takdirini topladı.



Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…