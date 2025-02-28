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'Piyasa'yı karıştıran kadın!

Güncelleme Tarihi:

#Piyasa#Alp Navruz#İlayda Alişan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 12:04

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Piyasa’ ilk bölümüyle çok ses getirdi. Dizide Alp Navruz’un canlandırdığı yıldız oyuncu ‘Kenan’la Münevver’in (İlayda Alişan) yollarının ilk kez kesiştiği final sahnesi çok konuşuldu.

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İkilinin sürpriz bir şekilde karşılaştığı sahneye sosyal medyada yorum yağdı. Yayınlanan bölümün finalinde dizi setine uykusuz ve darmadağın giden Kenan, dizideki rol arkadaşı sanıp Münevver’i öptü. Neye uğradığını şaşıran Münevver’in ne tepki vereceği ise yeni bölümde belli olacak.

Piyasayı karıştıran kadın

PİYASA’YI ALTÜST EDEN KARAKTERLER

Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini ekrana getiren ‘Piyasa’, izleyiciden tam not aldı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümü çok konuşuldu. Tesettürlü Münevver karakterine övgüler yağarken, Alp Navruz’un oyunculuğu çok beğenildi. Münevver’in takıntılı eşi Adar, tavırlarıyla seyirciyi öfkelendirdi. Baskın bir anneye hayat veren psikolog Keriman şimdiden seyircinin markajı altına girerken, korkusuz gazeteci Ahsen, Münevver’e destek oluşuyla izleyicinin takdirini topladı.

Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Piyasa#Alp Navruz#İlayda Alişan

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