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Piyasa'nın kapısı aralanıyor... Münevver çaresiz kaldı!

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#Piyasa#Kanal D#İlayda Alişan
Piyasanın kapısı aralanıyor... Münevver çaresiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 15:52

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Piyasa’nın son bölümünde İlayda Alişan’ın hayat verdiği Münevver, ışıltılı dünyanın entrikalarıyla savaşmak zorunda kaldı. Bir yandan abisi bir yandan saplantılı eşiyle uğraşırken bir yandan da ‘piyasa’ hırslarının ortasında kaldı.

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BÜYÜK YÜZLEŞME!

Dizinin en heyecanlı sahnelerinden biri de Ahsen (Ayça Bingöl) ile Keriman’ın (Zuhal Olcay) yüzleşme anlarıydı. Ahsen mesleğini kötüye kullanmakla suçladığı Keriman’a göz dağı verdi. Keriman da “Ben senin gibi hasta ruhlularla uğraşabilmek için psikolog oldum” diyerek gerilimi artırdı.

Piyasanın kapısı aralanıyor... Münevver çaresiz kaldı

PİYASA’NIN KAPISI ARALANIYOR

Ahsen, kendi geçmişiyle yüzleşerek Münevver’e sarılıp ağladı. Ahsen, Münevver’le güç bulduğunu ve Kenan’ın yüzünden ölen bir kız olduğundan şüphelendiğini söyledi. Münevver’i oyunculuk sözleşmesini imzalamaya ikna etmeye çalıştı.

Piyasanın kapısı aralanıyor... Münevver çaresiz kaldı

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"ADAR, YENİDEN DENEYELİM..."

Dizinin final sahnesinde ise Münevver, ilk iş gününde Özge ile sete gitti. Ancak orada patlayan silahlar paniğe yol açtı. Kenan, sorumlunun Münevver’in eşi ya da abisi olduğunu söyledi. Yaşananlar genç kadının kararını netleştirdi: “Adar, gel al bizi. Yeniden deneyelim.”

 

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#Piyasa#Kanal D#İlayda Alişan

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