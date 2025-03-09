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Piyasa'nın kadınlara mesajı var!

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#İlayda Alişan#Piyasa#Kanal D
Piyasanın kadınlara mesajı var
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 12:01

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi ‘Piyasa’ heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ekrana gelen dizi, kadın dayanışmasına vurgu yaptığı sahnelerle çok konuşuldu.

Dizinin son bölümünde İlayda Alişan’ın hayat verdiği Münevver’in tek başına ıssız bir ormanın ortasında kalması ve hamile bir kadının ona yardım eli uzatmasıyla kadın dayanışması vurgulandı.

Gazeteci Ahsen’in Münevver’e sahip çıkarak kol kanat germesini ise izleyici “Kadının halinden kadın anlar” şeklinde yorumladı. Kadınların zor koşullarda birbirilerine destek olduğu sahneler seyircinin takdirini topladı.

Piyasanın kadınlara mesajı var

KADININ HALİNDEN KADIN ANLADI

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen dizide Eşi Adar’ın isteklerine boyun eğmek zorunda kalan Münevver, yaptığı seçimin bedelini ağır ödedi.

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Adar’ın ıssız bir ormanda tek başına bıraktığı Münevver’e destek yine bir kadından geldi.

Piyasanın kadınlara mesajı var

Eşiyle birlikte yoldan geçerken Münevver’i gören hamile kadın, eşinin “Durmayalım” uyarısına karşılık “Tek başına korka korka yürüyen kız bizim kızımız da olabilir. Birileri de bizim kızımıza yardım etmeden geçip gitse… Öyle bir dünyada mı doğuralım çocuğumuzu?” şeklinde konuşması ekran başındaki kadınlara güç verdi.

Dizinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde verdiği mesaj sosyal medyada çok konuşuldu.

 

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#İlayda Alişan#Piyasa#Kanal D

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