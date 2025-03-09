Piyasa'nın kadınlara mesajı var!

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ekrana gelen dizi, kadın dayanışmasına vurgu yaptığı sahnelerle çok konuşuldu.

Dizinin son bölümünde İlayda Alişan’ın hayat verdiği Münevver’in tek başına ıssız bir ormanın ortasında kalması ve hamile bir kadının ona yardım eli uzatmasıyla kadın dayanışması vurgulandı.

Gazeteci Ahsen’in Münevver’e sahip çıkarak kol kanat germesini ise izleyici “Kadının halinden kadın anlar” şeklinde yorumladı. Kadınların zor koşullarda birbirilerine destek olduğu sahneler seyircinin takdirini topladı.

KADININ HALİNDEN KADIN ANLADI

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen dizide Eşi Adar’ın isteklerine boyun eğmek zorunda kalan Münevver, yaptığı seçimin bedelini ağır ödedi.

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Adar’ın ıssız bir ormanda tek başına bıraktığı Münevver’e destek yine bir kadından geldi.

Eşiyle birlikte yoldan geçerken Münevver’i gören hamile kadın, eşinin “Durmayalım” uyarısına karşılık “Tek başına korka korka yürüyen kız bizim kızımız da olabilir. Birileri de bizim kızımıza yardım etmeden geçip gitse… Öyle bir dünyada mı doğuralım çocuğumuzu?” şeklinde konuşması ekran başındaki kadınlara güç verdi.

Dizinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde verdiği mesaj sosyal medyada çok konuşuldu.